腎病｜戒甜戒重口味食物也水腫？標榜「健康無糖」食物藏高鈉陷阱！醫生教3招睇營養標籤減鈉

戒吃太甜太重口味食物也會水腫？有醫生分享一宗案例指，有一名慢性腎臟病患者表示自己已經節制攝取太甜太重口味的食物，但卻因為吃了一包標榜「健康無糖」食物，導致腳踝仍然水腫。醫生指出，原因該食物雖標榜健康，但其實都隱藏高鈉陷阱。他教大家有3大方法閱讀營養標籤，有助減低隱藏鈉的攝取量。

腎病｜戒甜戒重口味食物也水腫？

腎臟科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，該名患者求診時表示自己已經避開甜食、戒掉重口味，但腳還是腫得按下去一個洞。但醫生發現原因是在一包標榜「健康無糖」的仙貝手上，那包零食背後的鈉含量，足以讓一個慢性腎臟病患者的排鈉系統瞬間癱瘓。林醫生指，很多人以為不鹹就等於「淡」，卻不知道身體裡那位默默調控水分的腎臟，正被看不見的隱形鈉鹽淹沒。

腎病｜鈉有甚麼作用？

林醫生解釋指，多數人聽到「鈉」，直接聯想到鹽、醬油、重口味。事實上，鈉是人體中極其重要的電解質，它不僅是調味料，更是細胞每一天賴以運作的基礎。鈉離子(Na⁺)主要分布於細胞外，而鉀離子則守在細胞內。這兩者的平衡，就像城市的進水與排水管線，精準調控每一滴水的去向。正常血鈉濃度約在135到145mEq/L 之間，它掌控著全身細胞的含水量與電位差。即是細胞能否正常放電、正常執行任務。林醫生指出，鈉在人體中的3大關鍵任務：