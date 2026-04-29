腎病｜戒甜戒重口味食物也水腫？標榜「健康無糖」食物藏高鈉陷阱！醫生教3招睇營養標籤減鈉

戒吃太甜太重口味食物也會水腫？有醫生分享一宗案例指，有一名慢性腎臟病患者表示自己已經節制攝取太甜太重口味的食物，但卻因為吃了一包標榜「健康無糖」食物，導致腳踝仍然水腫。醫生指出，原因該食物雖標榜健康，但其實都隱藏高鈉陷阱。他教大家有3大方法閱讀營養標籤，有助減低隱藏鈉的攝取量。
腎病｜戒甜戒重口味食物也水腫？
腎臟科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，該名患者求診時表示自己已經避開甜食、戒掉重口味，但腳還是腫得按下去一個洞。但醫生發現原因是在一包標榜「健康無糖」的仙貝手上，那包零食背後的鈉含量，足以讓一個慢性腎臟病患者的排鈉系統瞬間癱瘓。林醫生指，很多人以為不鹹就等於「淡」，卻不知道身體裡那位默默調控水分的腎臟，正被看不見的隱形鈉鹽淹沒。
腎病｜鈉有甚麼作用？
林醫生解釋指，多數人聽到「鈉」，直接聯想到鹽、醬油、重口味。事實上，鈉是人體中極其重要的電解質，它不僅是調味料，更是細胞每一天賴以運作的基礎。鈉離子(Na⁺)主要分布於細胞外，而鉀離子則守在細胞內。這兩者的平衡，就像城市的進水與排水管線，精準調控每一滴水的去向。正常血鈉濃度約在135到145mEq/L 之間，它掌控著全身細胞的含水量與電位差。即是細胞能否正常放電、正常執行任務。林醫生指出，鈉在人體中的3大關鍵任務：
1. 決定體內有多少水
鈉有一個獨特的物理特性，它會「吸水」決定血液與組織液滲透壓的核心因子。當攝入的鈉愈多，身體就必須留住更多水分來稀釋它。這些多餘的水會讓血管內的液體增加，也會滲入組織間隙，所以鹽吃多了，腳會腫、臉會浮。
2. 支撐血壓
血管內的水愈多，壓力自然愈高。這就是「高鈉飲食導致高血壓」最直接的機制。腎臟病患者的血管調節能力原本就較差，多餘的水分更難排出。所以，同一包仙貝，健康的人吃下去，腎臟工作後就排掉了；但腎功能受損的患者，這些鈉可能就滯留在體內，推高血壓，加重心臟與腎臟的負擔。
3. 讓神經與肌肉正常放電
鈉和鉀共同在細胞膜兩側形成電位差，也就是「靜止膜電位」。這個電位是神經傳導、肌肉收縮、心臟跳動的基礎。沒有鈉，神經無法傳遞指令；沒有鈉，心臟也無法穩定跳動。所以，鈉不是壞人，它只需要待在對的量、對的位置。
腎病｜腎臟與鈉的功用
林醫生表示，腎臟像一個永不停歇的「水廠調度室」，每天過濾超過150公升的原尿，再從中決定哪些鈉要回收、哪些要排入尿液。這個調節系統主要有兩套指揮訊號：
腎素—血管收縮素—醛固酮系統(RAAS)：在血壓下降或血量不足時，下令腎臟「快把鈉留住！」
心房利鈉肽(ANP)：當心臟感受到壓力過大時，分泌此激素，命令「水太多了，快把鈉排出去！」
林醫生指，慢性腎臟病患者最大的挑戰之一，就是腎臟排鈉能力下降。健康的人有數百萬個腎單位協同工作；但腎功能受損時，能正常工作的腎單位愈來愈少，剩下來的必須超載運轉。它們努力排鈉，卻力不從心。結果多餘的鈉開始在體內積累會導致：
積在血管 → 血壓升高
積在組織間隙 → 腳踝水腫
積在肺部 → 呼吸急促
更嚴重的是，高血壓本身又會進一步傷害腎臟的微血管，加速腎單位的損失，形成惡性循環：鹽 → 積水 → 高血壓 → 腎臟惡化 → 更難排鈉 → 更高血壓。所以「限鈉」對腎臟病患者很重要，目的不是要剝奪飲食樂趣，而是要幫你踩住這個惡性循環的煞車。
腎病｜3招睇營養標籤減鈉
林醫生表示，食品包裝背後的營養標示，是腎臟病患者最重要的工具之一。鈉的單位是「毫克」。務必注意「每份」與「每包」的差異。很多食品把「每份」設計得很小，數字看似很低，但一包內含三、四份，實際吃進去的總量遠超想像。建議閱讀步驟：
先看「每份含量」的鈉有多少毫克
再看「本包裝含幾份」
兩者相乘，才是真正吃進去的量
對腎臟病患者而言，每餐鈉建議控制在600–800毫克以內，一天總量不超過2,000毫克。
腎病｜腎臟病患者4個實用減鈉方向
另外，腎臟病患者常常因害怕吃錯而甚麼都不敢碰，反而痛苦不堪，生活品質直線下降。限鈉飲食不是苦行，而是一種「懂得換算」的生活方式。林醫生指出4個實用方向：
選新鮮食材，少加工品：新鮮蔬菜、魚肉、豆腐的天然鈉含量很低；罐頭、醃製品、香腸、火腿、醬菜才是鈉的大宗來源。
調味料最後加：烹調時少放鹽，起鍋前才加，或上桌後自行沾取——同樣用量，但鹹味更明顯，實際攝入更少。
善用天然香氣：蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬汁、醋，這些幾乎不含鈉，但能大幅提升風味，減少對鹽的依賴。
特別注意：不要自行用「低鈉鹽」或「代鹽」代替一般鹽。這類產品用鉀取代鈉，對已有高血鉀風險的腎友可能造成危險，使用前務必諮詢醫生。