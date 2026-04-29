減肥｜食脂肪易變肥？配碳水食先會愈食愈瘦！醫生揭進食過量脂肪3大生理表現

脂肪吃下去不一定會變成體脂！有醫生分享指，其實脂肪對身體有有功用，而且要配上碳水攝入才會愈食愈瘦。不過，他提醒，一旦攝取過量脂肪，身體可能會出現不同的生理表現，當中包括右邊膊頭痛等3大表現。

減肥｜食脂肪易變肥？配碳水食先會愈食愈瘦！

家醫科李思賢醫生在其Facebook專頁上分享指，進食脂肪後不會直接變成身上的脂肪，因為需要胰島素介入脂肪才會被儲存。當碳水化合物攝取控制在適當範圍內，脂肪反而能夠為身體帶來穩定的能量來源，提供長效飽足感並抑制對碳水化合物的渴望。這也是許多執行低碳水飲食者體重不升反降的生理基礎。

減肥｜醫生揭進食過量脂肪3大生理表現

不過，脂肪的消化、吸收與利用，因人而異，當攝取量超過個人當下能處理的限額時，身體會出現一系列明確的訊號，提醒你需要重新調整。以下是脂肪過量最常見的三種生理表現：