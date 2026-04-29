減肥｜食脂肪易變肥？配碳水食先會愈食愈瘦！醫生揭進食過量脂肪3大生理表現

脂肪吃下去不一定會變成體脂！有醫生分享指，其實脂肪對身體有有功用，而且要配上碳水攝入才會愈食愈瘦。不過，他提醒，一旦攝取過量脂肪，身體可能會出現不同的生理表現，當中包括右邊膊頭痛等3大表現。
減肥｜食脂肪易變肥？配碳水食先會愈食愈瘦！
家醫科李思賢醫生在其Facebook專頁上分享指，進食脂肪後不會直接變成身上的脂肪，因為需要胰島素介入脂肪才會被儲存。當碳水化合物攝取控制在適當範圍內，脂肪反而能夠為身體帶來穩定的能量來源，提供長效飽足感並抑制對碳水化合物的渴望。這也是許多執行低碳水飲食者體重不升反降的生理基礎。
減肥｜醫生揭進食過量脂肪3大生理表現
不過，脂肪的消化、吸收與利用，因人而異，當攝取量超過個人當下能處理的限額時，身體會出現一系列明確的訊號，提醒你需要重新調整。以下是脂肪過量最常見的三種生理表現：
1.糞便性狀改變：腹瀉、油便、漂浮便
當單餐脂肪負荷超出膽汁酸鹽及胰脂肪酶的乳化與水解能力，未吸收的脂質將進入結腸，引發滲透性腹瀉。典型特徵包括：
糞便浮於水面(因夾帶氣體與未乳化油脂)
糞便表面呈油亮光澤，馬桶水面可見油膜
排便急迫感或次數增加
此現象在膽囊切除術後或膽汁分泌不足的患者中尤為常見，因缺乏膽囊的儲存與調控功能，無法應付大量集中攝入的脂肪。
2. 膽道系統相關症狀
右上腹(肝膽區)在進食高脂餐後出現以下不適，提示膽道系統已達工作上限，當脂肪負荷過重時，膽囊需要強力收縮來排出膽汁，可能引發右上腹悶脹、壓痛或絞痛，甚至是牽引至右肩或肩胛骨的轉移痛。
悶脹、壓痛或絞痛，飯後30至60分鐘加劇
牽引至右肩或肩胛骨區域的轉移痛(經膈神經反射，為膽囊疾病的典型臨床徵象)
3. 體重停滯或回升
在熱量控制得當的前提下，脂肪攝取過量可能導致體重下降停滯。身體優先利用飲食中提供的外源性脂肪作為能量來源，而體內儲存的脂肪(內源性脂肪)反而沒有機會被動用。長期下來，即使總熱量未超標，體脂率與體重仍無法下降。
減肥｜如何健康食脂肪？
李醫生表示，脂肪不是敵人，但需要「個人化」管理。他建議：
從低劑量開始：每天每公斤體重0.5至0.8公克脂肪為起點，逐步增加。
觀察生理反應：出現上述任一徵兆，即表示可能超過當前耐受量。
優先選擇天然來源：橄欖油、牛油果、堅果、草飼牛油等，避免精煉植物油(如大豆油、葵花籽油、玉米油)，因後者在加工過程中易產生氧化產物與促發炎物質。
同時檢視碳水化合物：若碳水攝取偏高，脂肪過量的負面效應會被放大。