中西醫共治玫瑰痤瘡 療效升

4月是玫瑰痤瘡關注月。玫瑰痤瘡是一種慢性炎症性皮膚病，但常被誤為濕疹或暗瘡問題，導致延誤診斷，往往因症狀過於嚴重求醫皮膚科醫生才察覺問題。雖然中藥與西藥屬不同體系，但在治療玫瑰痤瘡上可相互補足，西醫治療急性症狀；中醫則著重內在調理，提升治療效果及減低日後復發風險。 皮膚科專科醫生劉顏銘表示，玫瑰痤瘡常見於30歲或以上之女性，典型症狀包括持續面部泛紅、潮紅、丘疹或膿疱(多無典型膿頭)，以及毛細血管擴張，部分症狀可能持續數星期甚至數月，導致患者心理上受壓，出現如社交焦慮、抑鬱、影響自尊等，嚴重影響其日常生活。

玫瑰痤瘡分類 目前全球約有5.46%人口患病，並以女性為主。玫瑰痤瘡可簡單分為4類，包括以突然潮紅、長期面頰泛紅及血管擴張為特徵的泛紅血管型；伴隨炎症性丘疹或膿疱的丘疹膿疱型；皮膚增厚並出現纖維化的酒渣鼻患者；及眼睛有異物感、刺痛、灼熱、敏感及充血等症狀的眼睛型。 或與蠕型蟎蟲相關 玫瑰痤瘡發病成因雖尚未完全明確，惟醫學界認為與家族病史、先天免疫過度反應、皮膚屏障受損、極端天氣、血管調節異常、化妝品刺激成分及精神壓力等有關。過去亦有研究發現患者皮膚上的毛囊蠕型蟎蟲密度比一般人高15至18倍，相信是誘發玫瑰痤瘡的重要原因之一。

劉顏銘解釋，大部分人的皮膚上也有毛囊蠕型蟎蟲，它們喜歡生長在皮脂量較高的地方，密度不高，也不會引起任何不適，惟當蟎蟲過多時，就可能會破壞毛囊環境，釋放代謝物或攜帶細菌，誘發免疫反應而加重炎症及丘疹膿疱。

常被誤為暗瘡 玫瑰痤瘡易與暗瘡混淆，但可根據以下幾個症狀辨別，暗瘡多出現在油性肌膚、玫瑰痤瘡的皮膚則會出現乾燥、脫皮及繃緊感；暗瘡包括黑頭、白頭、囊腫和結節，通常僅在爆發周圍出現泛紅、而玫瑰痤瘡則常見於臉部中央，伴隨持續性紅斑、血管擴張、皮膚敏感，甚至影響眼睛，使用護膚品或化妝品時也可能引起灼痛、痕癢或刺痛感。 配合中西醫治療 西醫治療上一般會以外用藥物如伊維菌素(Ivermectin 1%乳膏)為主，並配合口服藥及儀器治療。臨床顯示，嚴重患者使用外用藥物16周後，逾八成人症狀完全消失或僅有極輕微症狀，七成患者生活不再受影響。

而中醫角度則以調理為根本，註冊中醫師潘健燊稱，玫瑰痤瘡屬面赤、酒齄鼻等，與肝鬱化火、脾胃濕熱等有關，面部潮紅與丘疹則和臟腑失衡、飲食不當、情緒壓力及作息不規律有關。 潘健燊指，中醫辨此證以血熱、氣滯為主，同時合併濕熱與陰虛，一般以清熱解毒、涼血止炎、疏肝理氣、調節情緒、健脾利濕及滋陰為治療原則，並處以連翹、金銀花及牡丹皮等藥材。大部分患者的皮膚狀況均於治療7至12周後回復穩定，並可減日後復發風險；另外中醫治療此症時，也會以針灸作輔助。

患者同時接受中西醫治療可提升療效，惟須遵照醫囑、中西藥也要至少相隔兩小時使用以免互相影響。劉顏銘最後提醒，患者應選用溫和潔面產品，避免酒精或強烈去角質成分；必須每天使用防曬、低敏感性保濕產品有助修復皮膚屏障。平日也要維持良好的生活習慣，以降低復發風險。