研究回顧文獻與古籍 談中藥何首烏如何健髮 盼聚焦雄性禿應用線索

許多成年男女可能都有雄性禿的困擾，部分人使用常見治療藥物後，仍會擔心副作用帶來的健康隱患。一項由內地主導的文獻回顧指出，中藥材何首烏過去長期被用於治療落髮與早發白髮，團隊回溯古籍與歷史醫療檔案，並對照近代研究後認為，可能與荷爾蒙調節或血液循環相關機制有關，在未來成為治療雄性禿較溫和的替代選項之一。

研究聚焦何首烏 回溯唐代以來用法找線索 何首烏(polygoni multiflori radix，PMT)又名塊莖羊毛花(tuber fleeceflower)，是蓼科植物乾燥的塊根，《紐約郵報》(New York Post)報道，負責該研究的團隊查閱中國唐代及往後時期的用藥說明與醫療紀錄，試圖整理何首烏在不同時代的使用方式，作為現代研究與應用方向的參考。古籍也提到，頭髮健康與肝腎功能有關，脫髮的常見原因包括血熱兼風燥、脾胃濕熱、肝腎陰虛，而何首烏在傳統中醫上常被用來滋陰養血、補益肝腎、祛風，因此也常被連結到穩固髮根、延緩白髮與改善落髮等用途。

對照西醫治療方向 研究以肝腎陰虛、血熱兼風燥解釋 不過研究團隊也提到，何首烏在傳統中醫中雖長期被用於落髮與早發白髮等問題，但部分用藥描述在機轉概念上與西醫存在對應關係，目前常見的2種西藥中，其中一種是口服藥，主要作用方向是降低體內會讓毛囊逐漸萎縮的雄性荷爾蒙二氫睾固酮(DHT)，另一種則是口服或外用藥，目的是改善毛囊周邊血液循環狀況，幫助增加頭髮強韌度。至於何首烏的傳統中醫應用，研究團隊指出，較常被歸在中醫所說的肝腎陰虛等證型，並認為肝腎陰虛與雄激素性脫髮(AGA)存在相似之處，而若從改善頭皮狀況的角度切入，則可能也與血熱兼風燥有關。

至於社群媒體常見Z世代掉髮速度較快的說法，部分人士將原因歸咎於心理健康不佳、壓力過大、長期使用電子螢幕等，但目前並沒有明確數據能直接證實這類世代差異。由於現有西醫治療可能伴隨一些副作用，例如性功能障礙、情緒變化等，研究作者主張，何首烏可能提供另一種介入思路，例如從調節荷爾蒙與改善血液循環等方向切入，且目標不只在延緩掉髮，也可能與毛髮生長相關機制有關，但目前仍需臨床試驗佐證，確認其療效與使用方式。

古籍與生物學相呼應 盼連結「古法」與「科學證據」 這項綜述型研究已於2025年12月刊登在《整體綜合藥學期刊》(Journal of Holistic Integrative Pharmacy)，共同作者之一的韓畢賢(音譯，Bixian Han)表示，團隊整理古籍時，發現唐代以來的記載反覆提到一些效果，與現代對毛髮生理的理解相互呼應，也希望透過這次文獻回顧，把古法經驗與現代科學證據串聯起來，讓相關應用不只停留在民間傳說。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】