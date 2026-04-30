外國影片網「男聲催經」爆紅！網掀兩派論戰 婦產科醫生回應

英語圈TikTok近期流行一種說法，稱男性只要把聲音刻意放低講話，就能讓女性的月經提早報到，相關影片動輒累積數百萬人次觀看。對此，美國婦產科醫生表示，目前沒有任何醫學證據能解釋男性說話的音調會影響女性的生理期，而其主要由腦部與卵巢之間的荷爾蒙系統調控，不會在短時間內因外界的刺激而有即時反應。

「你沒讓她來過月經？」影片瘋傳 網友兩派論戰 《華盛頓郵報》報導，近期多名英語圈的TikTok拍攝影片宣稱，男性只要降低音域說話，就能讓女性的月經提早報到，其中一段影片觀看數逼近600萬人次，另一段影片也超過300萬人次，有女網友就直呼「這是真的」，甚至稱曾希望藉此途徑讓自己的生理期提前結束，以免影響出遊計劃，但也有人質疑這種說法荒謬，掀起爭論。 專家駁斥相關說法無醫學證據 聲音不會讓月經說來就來 美國婦產科醫生凱特麥克林(Kate McLean)指出，這類影片雖然很吸睛，但相關說法沒有任何醫學證據佐證，事實上，女性月經周期主要由卵巢所分泌的雌激素、黃體素等荷爾蒙調節，背後也牽涉大腦的下視丘、腦下垂體與卵巢之間的神經訊號溝通，不會因他人的說話音調高低就突然提前報到，人體也沒有任何一種生理機制能讓聲波或音調，在短時間內快速改變荷爾蒙濃度，進而立即出現反應。

周期確實可能被打亂 但原因不是男聲音調 不過麥克林醫生也指出，女性生理期並非完全固定，確實可能受到疾病、壓力、體重明顯變化或高強度運動等因素影響而延後或提前，若想調整生理期，一般需事前規劃並透過避孕藥、避孕器等方式協助控制荷爾蒙，以延後或停止月經報到，但應先與醫療人員討論可行選項，而非自行判斷。 為何有人覺得「月經被催出來」？醫：多半是主觀感受和巧合 至於為何在TikTok留言區仍有不少女性現身說法，宣稱「男聲催經，真的有用」，麥克林醫生認為，此現象較可能是主觀感受和巧合的混合，部分女性若在接近月經來潮時，剛好聽到男性壓低聲音說話，就可能會把原本就要發生的事情，誤以為是被外界的刺激所觸發。

一項刊登在《心理學前沿》(Frontiers in Psychology)的研究也提到，女性在生理期不同階段，對伴侶特質的偏好可能會變動，例如在排卵期會比其他階段還要偏好陽剛氣質的另一半，但目前仍沒有足夠證據能把這類現象，直接連結到男性聲音能有助於催經的說法。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】