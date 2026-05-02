創聲聽力旺角及太古新店盛大開幕 獨家代理Philips飛利浦助聽器 為全港市民聽力健康把關

根據資料顯示，全港有60萬以上長者面對聽力問題，聽障人士在日常生活上面對很多困難，市面上現有的產品、服務及支援，未能滿足到所有聽障人士的需要。創聲聽力 (Inno Hearing Solutions) 於2024年成立，決心為有需要人士提供多元化的創新方案、優質及可負擔的助聽器產品及相關服務，以改善生活品質。 創聲聽力 獨家代理Philips飛利浦Hearlink助聽器 百年品牌 - Philips飛利浦HearLink助聽器品牌源自荷蘭，憑藉超過130年的創新科技，為全球數百萬用家帶來卓越聽覺體驗。

產品採用「語音地圖」降噪技術，透過精準分析聲音環境，有效分離語音與背景噪音，提升語音辨識度。所有助聽器均經嚴格品質控制及多重測試程序，以確保其安全性、穩定性及耐用性。 更重要的是，飛利浦助聽器以高性價比見稱，讓您以合理價格享受高端科技，輕鬆重拾清晰聽覺與自信生活。

創聲聽力承諾提供： 最先進技術｜獨家代理Philips飛利浦助聽器，提供頂尖科技產品同時符合經濟效益，應對各種聽力需求 一站式方案｜提供專業聽力測試及助聽器驗配，簡化流程、專業，滿足不同聽障人士需求。

全天候售後服務｜完善售後跟進，定期調校及檢查，提供最高4年保養及線上支援服務，用得更安心

全港獨家 遺失保障服務｜出外時如不幸遺失助聽器，報失後每部助聽器可享一次遺失換新服務*

*受條件及細則約束，詳情請致電查詢 全新旺角及太古分店隆重開幕 為進一步提升服務質素及業務發展，創聲聽力於今年3月9日全新開設太古康怡分店，希望可以為港島及東九龍區居民提供更方便快捷的地點。作為飛利浦助聽器香港總代理，開幕當日榮幸邀請到飛利浦總部環球銷售總監 - Mr. Thomas Flückiger主禮新店剪綵儀式。而尖沙咀總店亦於3月27日搬遷到旺角中心繼續營運，期望新店帶給客人更頂級的服務體驗！

新店不單環境更舒適，服務亦全面升級！創聲聽力為慶祝新店開幕，同步推出驚喜禮遇，將最專業的聽力服務帶給更多有需要人士！不論客人想體驗最新 AI 聽力技術，還是想幫屋企人做詳細檢查，現在就是最好時機！ 新店開幕限時三重賞： 免費聽力檢測及諮詢｜由專業團隊進行詳細測試，精準了解聽力狀況。

飛利浦助聽器免費試戴｜親身體驗AI 智能降噪，感受最自然嘅聲音。

以舊換新折扣優惠｜攜同任何品牌舊機升級，即享開幕驚喜換機折扣！ 加碼驚喜：

為慶祝新開張，首 50 名 於太古或旺角新店新登記並完成驗耳程序的客人，可獲贈 【精美禮品】 乙份！ （數量有限，送完即止！） 免費聽力健康講座 為加強大眾對聽力健康的認識，進一步了解及親身體驗試戴助聽器，創聲聽力將於5月將舉行兩場聽力健康講座，歡迎致電報名，名額有限，報名從速！ 日期 主題 內容 9/5/2026 (六) 聽唔到 會腦退化？ 認識弱聽

了解腦退化的成因

弱聽與腦退化的關係

如何預防腦退化 23/5/2026 (六) 耳鳴知多啲 甚麼是耳鳴？

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耳鳴與弱聽的關係

如何改善耳鳴問題

參加者可獲贈 精美禮品一份 地點：創聲聽力 - 太古分店 日期：9/5 (六), 23/5 (六) 時間：上午10:30 – 上午11:30 講者：聽力專家 吳榮森 / 聽力學家 施家強博士 報名熱線：31022180 / WhatsApp：60177623

店舖地址 【太古分店】3月9日開幕 香港太古康山道1號康怡廣場辦公大樓1004室（太古站 A2 出口，扶手電梯上 1 樓電梯大堂） 【旺角總店】3月30日開幕（原尖沙咀店搬遷） 九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期1112室（旺角站 D2 出口，步行 1 分鐘） 立即預約 免費體驗 立即預約及了解更多優惠細節！聽力專家 Vincent、Wing，以及聽力學博士 Teddy帶領專業團隊，喺旺角及太古分店隨時為大家服務。 預約及查詢熱線：3102-2180 或 WhatsApp：6017-7623 https://www.innohearing.com/