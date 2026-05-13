新型變種病毒襲港 守護家人呼吸健康 全靠「3M靜電空氣濾網」

近期新型變種「蟬病毒」襲港的消息相信令不少市民神經緊繃，雖然專家預料新變種病毒未必會成為主流病毒株，但其傳播力仍不容忽視，特別是對於高危族群而言，更需提高警覺、做好防護措施。外出時，大家都會自覺戴好口罩，回到家中是否代表可以鬆懈？事實上，室內空氣質素同樣關鍵。 踏入初夏，不少家庭都會整天開冷氣，大多數忽略冷氣機原有的尼龍隔塵網功能有限，難以阻隔微細的懸浮物。濾淨效能不足，室內空氣中懸浮粒子、細菌與病毒不斷累積、循環，可能隨時爆發，將家人不知不覺地暴露在風險之中。

升級 靜電空氣濾網 濾淨效能高達90倍# 要提升室內空氣質素，其實不一定要花大錢安置空氣清新機。簡單地為原有隔塵網貼上一層3M靜電空氣濾網，便能即時發揮過濾效果。新包裝3M靜電空氣濾網採用美國進口的升級物料，其當家本領在於強大的靜電吸附力。其中，藍色包裝的「病毒濾淨型」濾網能高效過濾95%的新冠病毒、97%的H1N1病毒*及PM2.5**，過濾效能比普通尼龍隔塵網高出至少90倍#，為屋企建立無形的防禦牆，為家人緊守健康底線。

3M 靜電空氣濾網 - 病毒濾淨型 - 經濟裝 (9809RTC)

專業權威認證 為過敏體質與寵物家庭而設 對於有嬰幼兒、長者或寵物的家庭，守護呼吸道的工作更顯重要。標準款紅色包裝的「過敏原專用型」濾網獲美國哮喘及過敏基金會認證，特別針對PM2.5懸浮微粒、塵蟎、花粉以及寵物毛屑進行過濾，過濾率高達95%***。3M靜電空氣濾網不僅適用於冷氣機，亦能配合抽濕機、空氣清新機等設有隔塵網的家電使用，讓家人可以呼吸到乾淨、安全的空氣。

3M 靜電空氣濾網 - 過敏原專用型 - 經濟裝 (9808RTC)

輕鬆上手 享受經深度濾淨的空氣 保護家人的健康不一定要大費周章，3M靜電空氣濾網的安裝及使用簡單、方便。首先根據所需來選擇適用的濾網型號，剪裁並貼於冷氣隔塵網上1/2 至2/3的位置，「一貼即濾」。想省去剪裁功夫的話，可以選擇已剪裁好的片裝3M靜電空氣濾網。不論是應對潮濕天氣引發的不適，還是為深受敏感困擾的家人出一分力，3M靜電空氣濾網致力為大家帶來深度濾淨過的空氣、晚晚睡好覺，讓屋企成為真正安全的避風港。

3M 靜電空氣濾網 - 病毒濾淨型 (9809) 4片裝

3M 靜電空氣濾網 - 過敏原專用型 (9809) 4片裝

#經由美國冷凍空調協會之ASHRAE 52.2測試方法證實，3M 靜電濾網的過濾表現比原廠冷氣尼龍隔塵網高出90倍之多 *根據MRI global實驗室測試所得SARS-Cov-2單次過濾效率結果，以此模擬計算MideaKFR-35GW冷無機型於30立方公尺空間高速運轉一小時後可捕集95%帶有SARS-Cov-2冠狀病毒空氣粒子；流感病毒(HIN1)由廣州微生物研究所測試。3M靜電空氣濾網(9809)可高效過濾HIN1流感病毒，平均每小時去除率可達上述標準 **經由GB/T 18801-2008的測試方法證實，於30立方公尺空間，將3M靜電濾網(9809)安裝在指定的冷氣上設定高速運行2小時後，可過濾空氣中97%的PM2.5懸浮微粒

***經由GB/T 18801-2008的測試方法證實，於30立方公尺空間，將3M靜電濾網(9808)安裝在指定的冷氣上設定高速運行2小時後，可過濾空氣中95%的PM2.5懸浮微粒