【足底筋膜痛】以為忍下痛就無事？長期反覆發作 小心筋膜脆化 物理治療師推薦一方法改善痛症

有沒有試過朝早下床一掂地，腳跟有如被「針拮」般突然刺痛？不人初時以為只是一時腳攰，行多幾步、忍一忍便會有好轉，但只要站立或步行時間稍長，痛楚又再次出現，甚至引發筋膜脆化，大大影響活動能力。原來腳底反覆地出現不尋常的痛，未必只是疲勞所致，可能是「足底筋膜痛」引起！

足底筋膜是一條位於腳底的筋膜，連接腳跟與腳掌內側足弓。日常行路、上落樓梯，甚至站立時，筋膜都需要承受拉力及壓力，以協助腳部吸震與承托體重。由於人體重量分佈的關係，約六成重量集中於腳跟，近三成落在腳掌內側足弓，一旦承托能力下降，走動時便容易產生痛楚。當筋膜長期受壓，或受到反覆拉扯時，便容易出現勞損及退化，繼而引致足底筋膜痛。

許多患者常有「時痛時唔痛」的錯覺，其實是因為筋膜在靜止與活動時承受的張力不同。當筋膜受損時，會刺激神經使痛覺變得更敏銳，若在修復機制尚未完成時便反覆受損，就會導致筋膜彈性下降並開始「脆化」；此時筋膜與肌腱容易發生沾黏並黏在一起，這不僅會限制活動度，更會讓疼痛感覺更容易被誘發。因此，當患者起身走動，脆化的筋膜因無法正常承受張力而拉扯到受損位置，便會令不適感反覆出現，若不及時處理，將影響日後恆常活動。

針對痛症根源改善 需內服「炎痛消筋膜靈」從調理筋膜入手 市面上專門針對筋膜痛症的保健產品並不多，對於因筋膜勞損、反覆發作、扭傷或舊患引起的紅熱赤痛情況，物理治療師黃琳玲推薦由紐西蘭製造【炎痛消筋膜靈】，品質及安全性均符合標準，適合有筋膜不適人士改善痛症。

【炎痛消筋膜靈】含有多種臨床常見成分，包括腺苷甲硫氨酸（SAM‑e）及黑櫻桃萃取，有助紓緩筋膜受損引起的紅熱不適。同時加入有機硫（MSM）及鎂，有助放鬆繃緊肌肉，提升關節及筋膜的靈活度。

配合外用【炎痛消踝痛帶】雙管齊下 減輕足部不適 除了內服調理外，物理治療師黃琳玲建議配合外用護理，以達致更全面的紓緩效果。同時使用【炎痛消踝痛帶】，從內到外減輕足部及足踝的負擔。

根據中醫理論「通則不痛，痛則不通」，踝痛帶融合針灸與熱灸原理，透過溫熱作用深入足部筋絡，有助改善足踝位置因受傷或勞損而出現的氣血不暢情況，從而紓緩腫痛不適。佩戴短短15分鐘，便可感受到溫熱感，協助放鬆繃緊組織。【炎痛消踝痛帶】亦通過多項安全測試，適合日常及長期使用。並採用彈性物料及魔術貼設計，無分左右或尺寸，任何身型人士均可佩戴，每條更可重複使用約150次，方便實用。

真實用家分享用後感 內服外用對付足底筋膜痛 –馬拉松跑手Edward 有跑步習慣的Edward分享，為準備馬拉松比賽，需要日夜操練，尤其在練跑後的翌日早上，足底筋膜痛情況往往難以自行紓緩，甚至出現愈拖愈痛的情況。其後在朋友介紹下，他開始配合使用【炎痛消踝痛帶】及【炎痛消筋膜靈】，透過外用加內服方式調理，足底不適明顯改善。他表示：「而家可以令我繼續投入跑步訓練，享受運動樂趣！」

–新手媽媽Sliver 做媽媽不但需要照顧小朋友，更要完成家頭細務！新手媽媽Sliver分享，自己每朝起床下床踏地時，腳跟刺痛問題相當明顯，一度影響日常照顧小朋友的活動。自從使用了「炎痛消踝痛帶」，並養成每日早晚佩戴的習慣，感覺有助放鬆繃緊部位。她表示：「由腳踭到腳底都有種做緊針灸嘅感覺，真係幫到我紓緩足底刺痛！」

–旅遊愛好者Jacqueline Jacqueline坦言自己每次旅行，平均每日步行動輒過萬步，加上本身足部有扁平足問題，足底筋膜不適情況時經常出現，有時更會影響行程。全靠物理治療師建議，她開始使用炎痛消系列，透過【內服筋膜靈】及配合【外用踝痛帶】，足底疼痛情況逐漸改善，行走時感覺亦較以往輕鬆，簡直「幫我解決足底筋膜痛問題！」

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