瞓極唔夠 春困來襲令身體沉重 吃1物提神又護腦

春天來臨後，總覺得身體沉重、精神不濟，無論睡多久也總覺不夠，這可能就是惱人的春困來了！想要擺脫春困，重拾活力，可以吃一種食物，不但能幫助你振興精神，更有助大腦對抗衰老。
屬自然反應
在中醫的角度，春困不是疾病，而是人體對春季氣候變化的自然反應。因為隨著氣溫回升、日照拉長，加上雨水增多令空氣濕度也跟著增加，導致大腦血流量和氧氣供應減少，高濕度又影響皮膚排汗，於是令人容易感到胸悶、頭重腳輕，出現疲倦、昏昏欲睡的春困症狀。
多吃芽菜
想要改善春困？不妨試試多吃芽菜。芽菜具有向上生長的特性，能幫助人體疏肝理氣、升發陽氣，有效緩解春困帶來的疲倦感。在營養方面，黃豆芽菜含有豐富的維他命B1，對腦部神經的能量代謝十分重要，而且芽菜有低熱量、高纖維的優點，能幫助清腸通便，減輕脾胃負擔。
減腦部氧化壓力
春天要養肝，肝主青色，因此多吃綠色食物和芽菜正是合適的時候，而綠豆芽便是一個好選擇。因為綠豆在發芽後，雖然部分特定類黃酮有所變動，但整體的總酚類化合物及類黃酮都會大幅增加，並提供大量維他命C，提供強大的抗氧化力量。
研究更指出，綠豆含有的牡荊素，可有效穿透血腦屏障進入腦部，直接對中樞神經系統發揮作用，能幫助抑制造成細胞發炎的因子、減少神經元的凋亡，同時可清除自由基，降低腦部的氧化壓力，減少澱粉樣蛋白的沉積損傷，有助腦部對抗老化的傷害。