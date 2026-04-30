夜尿｜半夜三更常頻尿影響睡眠？醫生教3招3個月告別頻尿增睡眠質素

夜尿問題難以擺脫導致睡不好？有醫生指出，如果出現夜尿問題影響到睡眠質素而感到崩潰，透過3大習慣就可以在3個月內告別頻尿問題，並提升增睡眠質素。

夜尿｜半夜三更常頻尿影響睡眠？ 腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，夜尿不僅打斷睡眠，更讓人白天疲憊不堪。主要成因是神經系統、泌尿系統及骨盆底肌群的退化有關。他建議，以下3個習慣，若持續執行3個月，可望有效改善夜間頻尿，並恢復一夜好眠： 1. 11點前入睡 失眠會影響抗利尿激素的正常分泌，導致尿液無法有效濃縮，使夜尿頻率增加。建議在晚上11點前就寢，讓身體進入深層修復。同時，睡前兩小時減少水分攝取，使腎臟與膀胱在夜間獲得充分休息。

2. 每日進行凱格爾運動 凱格爾運動並非女性專利，對男性改善前列腺問題及兩性功能皆有幫助，效果非常顯著。做法是平躺、腰部微挺，收縮骨盆底肌與臀部10秒，放鬆10秒，重複10次為一組。每天早、中、晚及睡前各做一組，能增強膀胱控制力，減少急迫感。 3. 補充泌尿道關鍵營養素 每日飲食中納入南瓜子、鋅、硒、茄紅素、大豆異黃酮等營養，有助於支持男性攝護腺健康與女性生理機能，是泌尿系統的重要後盾。 洪醫生指，執行這3件事並不困難，但持之以恆這三件事，可逐步減少夜尿，提升睡眠品質。臨床上若持續一星期就可以有改善，若堅持這3個好習慣，就可以護腎、強身、告別頻尿。