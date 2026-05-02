頭油原因｜天氣熱出頭油有異味好尷尬？洗頭太多更易出事！醫生揭4習慣最關鍵 忌用手掂頭髮

頭皮出油會給人不潔淨的印象，但其實與清潔不足沒有直接關係。有醫生指出，若頭皮出油又飄異味會讓人尷尬不已，但原來就算不斷洗頭也無助改善問題，甚至會令頭皮環境惡化。醫生指出，有4大習慣最關鍵，當中包括用手觸碰頭頭髮。

頭油原因｜天氣熱出頭油有異味好尷尬？ 皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，頭皮容易出油，不單是清潔習慣的問題，背後可能反映出皮脂腺分泌異常、體內荷爾蒙失衡，或是飲食選擇出了差錯。若用錯方法處理，不只會讓出油速度加快，更可能破壞頭皮環境、阻塞毛囊，讓狀況更棘手。頭油出現原因包括： 1. 皮脂腺過度旺盛 頭皮的油脂分泌量主要由皮脂腺掌控。很多人一覺得油膩就頻繁清洗，但過度清潔會讓頭皮誤以為「油脂不足」，反而啟動補償機制，分泌更多油脂來填補，結果變成愈洗愈油，陷入惡性循環。

2. 荷爾蒙波動 不論性別，只要體內雄性激素濃度偏高，頭皮的出油量就會明顯增加。女性在月經前後、壓力大時、睡眠不足時，荷爾蒙變化最為劇烈，所以很多人會發現自己在某幾天「頭皮特別容易油到發亮」。此外，青春期、產後、更年期前後都是荷爾蒙最不穩定的階段，頭皮出油問題也往往在這幾個時期最為嚴重。 3. 飲食內容失衡 高糖、高油脂、高升糖指數(GI)的食物，會刺激胰島素大量分泌，進而間接促使皮脂腺加速運作，讓頭皮變得更容易出油。許多人沒有意識到，早餐一杯奶茶配一份麵包，到了中午頭皮就開始泛油光，這兩件事其實有直接關聯。此外，過量攝取乳製品，也可能讓某些人的皮脂分泌變得更加旺盛。

頭油原因｜醫生揭4習慣最關鍵 忌用手掂頭髮 柯醫生指出，想要徹底擺脫「一踏出門就油頭、飄異味」的窘境，生活中的小細節一個都不能忽略。以下幾個經常被忽視的陷阱： 洗頭水溫太高：過熱的水會直接刺激皮脂腺，促使它分泌更多油脂。建議改用接近體溫的微溫水來清潔頭皮。 頭皮沒確實吹乾：頭皮還濕濕的就出門或睡覺，潮濕悶熱的環境會讓皮脂腺更加活躍。 壓力和睡眠不足：長期熬夜與高壓狀態會使壓力荷爾蒙皮質醇濃度上升，進而刺激油脂分泌。 經常用手摸頭髮：手上的油脂與細菌會讓頭皮環境雪上加霜，加重出油與異味問題。

如果你還有其他頭皮或髮質方面的困擾，歡迎隨時來找我聊聊。想要維持乾淨清爽，就從真正了解自己頭皮的需求開始