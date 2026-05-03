減脂｜減脂無須痛苦節食！食1類食物先可邊食邊消耗 營養師揭8習慣助靜靜變瘦

控制熱量不是減脂的唯一良方。有營養師指出，減脂不是只算熱量，更是生活習慣的累積，例如在日常飲食中先吃1類食物有助一邊進食一邊消耗。營養師指出，有8大簡單習慣，有助自然啟動代謝，讓人悄悄變瘦。
減脂｜減脂無須痛苦節食！
營養師彭逸珊在在其facebook專頁上分享指，減脂如果只看熱量數字，卻忽略了日常的小細節，往往會白費力氣。以下8個燃脂小習慣，從飲食與生活兩方面著手，讓你不知不覺提升代謝，不用痛苦節食也能悄悄變瘦。
1. 喝足夠的水
每天喝水量建議為「體重(公斤)× 40 毫升」。水分是新陳代謝的基礎，喝夠水才能讓身體順利運轉。
2. 蛋白質先吃
蛋白質的食物產熱效應較高，身體消化蛋白質時所消耗的熱量，比消化澱粉和脂肪還要多。用餐時先把蛋白質吃掉，等於邊吃邊多燒一點熱量。
3. 拒絕液體熱量
含糖飲料和酒精是脂肪堆積的主要來源之一。
4. 吃原型食物
原型食物的營養密度高，能讓身體獲得足夠的養分，代謝齒輪才能順利轉動。
5. 維持高品質睡眠
熬夜會讓瘦素下降、飢餓素上升，隔天食慾會變得更好，而且特別想吃高熱量食物，讓飲食控制變得更加困難。
6. 多走路、多爬樓梯
增加日常的非計畫性活動消耗，這些零碎的活動累積起來，熱量消耗其實相當可觀。
7. 做重量訓練
增加肌肉量可以提高基礎代謝率，讓你在休息狀態下燃燒的熱量比別人更多。
8. 細嚼慢嚥
慢慢吃飯、拉長咀嚼時間，讓大腦有足夠的時間接收到「吃飽了」的訊號，避免吃下過多熱量。
營養師彭逸珊強調，減脂不是短期衝刺，而是長期生活方式的調整。 養成這些習慣有助打造不容易復胖的健康體質。