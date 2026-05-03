減脂｜減脂無須痛苦節食！食1類食物先可邊食邊消耗 營養師揭8習慣助靜靜變瘦

控制熱量不是減脂的唯一良方。有營養師指出，減脂不是只算熱量，更是生活習慣的累積，例如在日常飲食中先吃1類食物有助一邊進食一邊消耗。營養師指出，有8大簡單習慣，有助自然啟動代謝，讓人悄悄變瘦。

減脂｜減脂無須痛苦節食！

營養師彭逸珊在在其facebook專頁上分享指，減脂如果只看熱量數字，卻忽略了日常的小細節，往往會白費力氣。以下8個燃脂小習慣，從飲食與生活兩方面著手，讓你不知不覺提升代謝，不用痛苦節食也能悄悄變瘦。

1. 喝足夠的水

每天喝水量建議為「體重(公斤)× 40 毫升」。水分是新陳代謝的基礎，喝夠水才能讓身體順利運轉。

2. 蛋白質先吃