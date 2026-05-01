救護車來之前就決定生死！這3分鐘是救命關鍵

近期一名嚴重外傷病患被送至急症，所幸意外發生當下，家屬立即以手強力壓迫傷口止血，成功爭取到後續醫療團隊接手的關鍵時間。新竹臺大分院急診醫學部蘇培易醫生表示，嚴重出血時真正決定生死的關鍵，往往發生在救護車抵達前的短短數分鐘。

關鍵壓迫保命 醫護團隊接手後順利挽回生命 該名病人到院時已出現明顯失血徵象，所幸事故現場有人持續壓迫出血點，使血流量降低。讓病人在送醫過程中仍能維持基本循環狀態，急診團隊接手後立即進行輸液與止血處置，順利完成後續治療並挽回生命。 動脈受損恐在 3 分鐘內致命 救護車到場前必須先止血 蘇培易醫生說明，當股動脈或肱動脈等主要動脈受損時，失血速度極快，嚴重時可能在3分鐘內危及生命。這段空窗期正是外傷死亡最常發生的時刻，因為即使在都會區，救護車平均仍需5至8分鐘才能抵達，這與致命的3分鐘時限存在顯著差距。

在醫療人員趕到之前，受傷現場的人員若能正確介入，將可大幅降低傷亡風險。醫生強調，出血控制的快慢直接影響預後。因此，推廣大眾具備基礎的止血知識，是現代急救體系中不可或缺的一環。

掌握國際止血 3 步驟要訣 都可成為第一線救命者 為此，國際間積極推動「Stop the Bleed」概念，強調一般人也能成為第一線救命者。外傷止血可掌握3個核心步驟： 直接加壓：雙手持續、用力按壓出血點； 傷口填塞：將紗布或乾淨布料填入傷口，再配合雙手按壓傷口； 止血帶使用：四肢大出血時立即以止血帶綁緊，醫護接手前不要自行鬆開。 大量出血時立即打 999 壓迫止血直到救護人員接手 蘇培易醫生提醒，遇到大量出血應立即通報999，並在安全情況下持續壓迫止血，直到救護人員接手。過程中切記不要僅以紙巾輕壓，也不需要反覆撥開查看傷口，更不要未進行處置而原地等待協助，以免錯失黃金救援時間。