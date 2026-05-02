七旬老翁走路出現「磁性步態」常跌倒 醫生揭示常壓型腦積水警號

72歲王爺爺近半年頻繁跌倒、走路變慢，記憶力明顯退化，甚至出現尿失禁情形。在家人陪同下前往新竹臺大分院神經部就診。經黃羿豪醫生評估，發現病人行走時雙腳難以正常抬離地面，彷彿被磁鐵吸附在地板上，呈現典型「磁性步態」。安排腦部電腦斷層檢查後，影像顯示雙側腦室不成比例擴大，確診為「常壓型腦積水」。

常壓型腦積水好發於 60 歲以上族群 三高與肥胖會提高風險 黃羿豪醫生指出，常壓型腦積水好發於60歲以上族群，盛行率隨年齡增加。此疾病為腦脊髓液循環與吸收功能異常，導致腦室內液體累積。疾病可分為原發性與繼發性，次發性常見於曾有腦出血、腦部外傷、腦炎或腦腫瘤手術史的病人。研究顯示，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖及飲酒習慣可能增加發生風險。

九成病人因步態異常而被發現罹病 需以影像檢查做診斷 黃羿豪醫生進一步說明，常壓型腦積水典型症狀包括步態不穩、頻繁跌倒、記憶力退化及尿失禁，約90%病人以步態異常最先被察覺。影像檢查有助診斷，仍需透過腦脊髓液引流測試，評估分流手術後的改善程度，作為治療的重要依據。 長者反覆跌倒可能不僅僅是老化 及早就醫可治療與改善 醫療團隊為王爺爺安排住院進行腦脊髓液引流。引流後，反應力與行走速度明顯進步。經神經外科醫生評估後接受腦室腹腔分流手術。術後追蹤顯示，步態穩定度提升，尿失禁情況改善。