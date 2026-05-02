80歲婦跌一跌「二度骨折」！醫生警告：2個因素令跌倒風險暴增

80歲許奶奶平時活動力佳，十多年前接受人工膝關節置換後恢復良好，未料一年前跌倒後引發骨折，復原期間再度活動時膝蓋傳出聲響並伴隨劇痛，檢查發現因嚴重骨質疏鬆導致二度骨折。轉診至臺北市立聯合醫院陽明院區後評估，因長期鋼釘壓力與活動減少，已出現局部骨壞死與嚴重骨質疏鬆，一般固定手術難以處理。

臺北市立聯合醫院陽明院區骨科王大翊醫生表示，骨質疏鬆多半沒有明顯症狀，常在骨折時才被發現。停經後女性與65歲以上長者為高風險族群，骨質疏鬆不僅增加骨折機率，也會讓手術固定更困難，甚至因臥床引發致命併發症。建議定期進行骨密度檢查，並透過藥物、營養補充與負重運動延緩骨質流失。

考量高齡長者若長期臥床，恐增加肌肉流失、肺炎與褥瘡等風險，醫療團隊決定進行人工膝關節再置換手術，以特殊設計關節取代受損骨骼。手術順利完成後，許奶奶術後第二天即可下床，經三周復健已能恢復日常活動並重返社交生活。

關節退化與活動減少 加速身體機能衰退

退化性膝關節炎是影響長者生活品質的重要原因，疼痛常使患者減少活動，進一步造成體力下降與功能退化。早期可透過復健、肌力訓練或關節注射改善症狀，日常應避免長時間蹲跪或搬重物；若病情進展至晚期，人工關節置換仍是重建行動能力的重要治療方式。

肌少症加劇風險 骨與肌形成惡性循環

肌少症常被忽略，卻是影響高齡健康的重要因素。肌肉不足會降低關節穩定度並加速骨質流失，增加跌倒與骨折風險。維持足夠蛋白質攝取並培養規律運動習慣，如快走或阻力訓練，有助維持肌力與平衡能力。