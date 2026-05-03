新手爸爸都會崩潰？研究：抑鬱、壓力疾患風險「1歲前後」突升逾三成

產後抑鬱症不只發生在新手媽媽身上，瑞典研究指出，新手爸爸最易在孩子接近滿1歲時出現相關症狀。

綜合《紐約郵報》(New York Post)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，研究團隊追蹤瑞典2003年至2021年間，家中有嬰兒出生的100多萬名新手爸爸，結果顯示他們在伴侶懷孕期間與產後初期，心理健康疾病的診斷風險相對較低，但隨時間推移，於產後約一年左右逐漸回升，甚至出現「延遲上升(delayed increase)」的情形，其中酒精、藥物使用問題及焦慮症等診斷比例回到接近另一半懷孕前的水準，而確診抑鬱症與壓力相關疾患的增幅則超過三成。

這項研究已於2026年3月23日刊登在《美國醫學會雜誌網路開放版》(JAMA Network Open)，通訊作者 呂東昊 (音譯，Donghao Lu)表示，這種「延遲上升」的現象，往往代表新手爸爸的身心健康警訊不只發生在產後初期，而是在孩子出生後相當長一段時間都應留意。

北威爾醫療體系(Northwell Health)協作照護計畫醫療總監卡提雅穆恩(Khatiya Moon)認為，新手爸爸在妻子懷孕與產後常被家人期待扮演支持者，心理健康易遭忽視，生活重心也多放在女方與孩子身上。她表示，新手父母在這段時間往往進入求生模式，不只女方，對男方而言，長期下來也可能逐漸累積成一股壓力。

有症狀就求助 家人也可留意新手爸的情況

穆恩總監提醒，新手爸爸若已出現心理困擾或症狀，應主動尋求專業協助，這是因「沒有被支持的人，很難一直扮演支持者」。她也提到，相較於準媽媽有較多產檢、回診追蹤與社會支持，準爸爸往往較缺乏社群連結與心理評估意識，因此她鼓勵男方主動找尋社會支持，或在社群中建立自己的人際網絡，會更有機會在遇到困境時被接住。

她也建議，新手媽媽或家人可多留意新手爸爸的心理變化，必要時鼓勵對方尋求協助措施，但若雙方都感到吃不消，伴侶諮商等資源也可能在家庭重大轉換時期，提供調適的方向。