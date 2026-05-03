過敏族注意！醫生提出「異病同治」新觀念 治療方式大改變

哮喘、慢性鼻竇炎、過敏性鼻炎及異位性皮膚炎看似不同疾病，但研究顯示多與「第二型過敏發炎反應(Type 2 inflammation)」相關。臺中榮總透過跨科整合治療模式，針對共同的發炎機制提供精準醫療，朝向「異病同治」的新治療方向。間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴醫生參與全球嚴重型哮喘國際登錄研究顯示，生物製劑可顯著降低病人對口服類固醇的依賴，治療一年內停用類固醇的機率提升逾2倍，相關成果已刊登於2025年《The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice》。

26歲程先生長期受慢性蕁麻疹與哮喘困擾，過敏指數高達802 IU/mL(正常值100至150 IU/mL)，經生物製劑治療後成功停用口服類固醇，症狀明顯改善。61歲林先生同時患有異位性皮膚炎與哮喘，過敏指數達1,334、嗜酸性血球524顆(正常值50至300顆)，且對多種食物與環境過敏，接受治療後病情獲得控制。51歲楊先生則因慢性鼻竇炎反覆發作並出現嗅覺異常，經生物製劑治療後，生活品質與工作效率明顯提升。

臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴醫生指出，第二型過敏發炎反應本質上是同一免疫機制在不同器官的表現。第二型過敏發炎反應由Th2免疫途徑主導，涉及IL-4、IL-5與IL-13等發炎因子，過去臨床多以類固醇抑制全身發炎，但長期使用可能出現高血糖、骨質疏鬆、水牛肩或月亮臉等副作用，因此不建議長期口服。對部分嚴重患者而言，即使使用高劑量類固醇仍可能反覆發作，因此需要透過生物製劑降低長期使用類固醇的風險。

透過生物製劑治療，可從「疾病導向」轉為「機制導向」，精準抑制相關發炎路徑，達到異病同治效果。