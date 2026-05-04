止痛藥傷腎｜30歲女常食1款日本熱門止痛藥導致洗腎 醫生教3招安全食止痛藥

止痛藥傷腎｜30歲女常食1款日本熱門止痛藥導致洗腎

內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，最近一則新聞震驚許多人，一名年僅30歲的女性，因長期服用日本熱門止痛藥「EVE」，最後竟需終生洗腎。其實，EVE的主要成分是「布洛芬」(Ibuprofen)，即是日文包裝上標示的「イブプロフェン」。這類藥物屬於「非類固醇抗發炎藥」(NSAID)，能有效消炎、止痛，但若使用不當，對身體也可能會造成傷害。他強調，藥物是救命還是致命，關鍵在於使用方法。以下為大家整理市面上最常見的兩大類止痛藥。