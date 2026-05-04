止痛藥傷腎｜30歲女常食1款日本熱門止痛藥導致洗腎 醫生教3招安全食止痛藥

止痛藥本應可有鎮痛功能，但吃太多卻會對腎臟造成傷害？有醫生分享指，一名30歲女子長服用期日本的一款熱門止痛藥，結果導致洗腎收場。醫生指出止痛藥的成分如何影響肝臟與腎臟，並指出有3大方法有助安全地服用止痛藥。
止痛藥傷腎｜30歲女常食1款日本熱門止痛藥導致洗腎
內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，最近一則新聞震驚許多人，一名年僅30歲的女性，因長期服用日本熱門止痛藥「EVE」，最後竟需終生洗腎。其實，EVE的主要成分是「布洛芬」(Ibuprofen)，即是日文包裝上標示的「イブプロフェン」。這類藥物屬於「非類固醇抗發炎藥」(NSAID)，能有效消炎、止痛，但若使用不當，對身體也可能會造成傷害。他強調，藥物是救命還是致命，關鍵在於使用方法。以下為大家整理市面上最常見的兩大類止痛藥。
1. Panadol(乙醯胺酚Acetaminophen)
常見商品名：Panadol、含撲熱息痛止痛藥、斯斯止痛錠
主要作用：止痛、退燒
醫師提醒：各家藥廠成分相同，藥效差異不大。
2. 布洛芬(Ibuprofen)
常見商品名：日本EVE、兒童退燒藥水「布洛芬」
主要作用：止痛、退燒、消炎
機制差異：布洛芬能直接抑制發炎反應，而乙醯胺酚僅能阻斷疼痛訊號。
止痛藥傷腎｜2類止痛藥劑量限制
蔡醫生指，吃藥傷身的原因是在於劑量：
Panadol：傷肝風險
安全上限：成人每日不超過4,000毫克(500毫克/顆，一天不可超過 8 顆)
重要提醒：正常劑量下相當安全；但若一天需吃到8顆才能止痛，應就醫檢查病因，而非繼續加藥。
布洛芬(NSAID類)：傷胃、傷腎風險
常見副作用：胃潰瘍、腎功能損害
高危險族群：有胃潰瘍病史、高血壓、糖尿病、慢性腎臟病患者應盡量避免使用。長期或過量使用可能導致急性腎損傷，甚至不可逆的腎衰竭。
減肥戒碳水｜營養師揭3招持久減肥法
營養師徐慈家表示，真正能持久且健康的減脂方式是：
保留適量碳水化合物(約佔總熱量40%)，並優先選擇原型來源，如番薯、糙米、燕麥等。
搭配充足的蛋白質與蔬菜，幫助穩定血糖、延長飽足感。
在對的時間吃，例如運動前後適度補充碳水，而非盲目砍掉所有份量。
當身體感受到「我不會被餓到」的安全感，它才會願意動用儲存的脂肪作為能量來源。