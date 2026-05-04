年輕陀螺戰士發射過度 手腕拉傷慘成陀螺傷兵

戰鬥陀螺遊戲掀起熱潮，吸引不少玩家反覆練習對戰，但看似簡單的拉動發射器的動作，居然造就了「陀螺傷兵」！天主教耕莘醫院骨科醫生李沅達指出，近期門診就出現因過度練習，導致手腕拉傷的案例，提醒大眾在投入遊戲前，應先做好基本熱身，避免開心變成傷身。

瘋玩戰鬥陀螺 長期重複相同動作令手腕肌群拉傷 一名20多歲男性因手腕疼痛前來就醫，經李沅達醫生詢問發現，男子近期沉迷戰鬥陀螺，因為頻繁練習拉動發射器，幾乎沒有休息時間。長時間使用手腕，加上缺乏伸展與放鬆，導致屈腕與伸腕肌群出現拉傷，甚至影響日常生活。 李沅達醫生解釋，戰鬥陀螺雖然屬於娛樂性活動，但其發射動作在瞬間需要強大的手腕爆發力。若玩家在短時間內瘋狂重複相同動作，容易造成肌肉與肌腱的過度負荷，進而引發痠痛、發炎甚至是拉傷，產生運動傷害，變成「陀螺傷兵」。

落實「玩一休一」適時暫停休息 有效降低肌腱負荷 李沅達醫生建議，玩家在開始玩戰鬥陀螺前，最好先進行約3至5分鐘的手腕與前臂熱身，例如手腕繞圈、手掌前後伸展等動作，讓肌肉逐漸進入活動狀態，再開始進行遊戲。而在遊玩過程中，也最好在每30分鐘至1小時，就暫停一次遊戲，避免長時間連續操作。

預防遊戲傷害 適當熱身與充分休息室關鍵 另外，李沅達醫生提醒，對於初學者與兒童族群，更應避免一開始就進行高強度或長時間練習，應循序漸進，讓身體逐步適應。一旦肢體有出現持續疼痛、腫脹或無力等症狀，建議盡早就醫評估，以免延誤處理，影響恢復。 李沅達醫生強調，任何需要重複出力的活動，都可能造成身體負擔，適當熱身與充分休息，是預防傷害的關鍵，才能在享受遊戲的同時，也保護好自己的身體。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】