學者促推AI肺癌篩查 早治療早治癒

肺癌雖為本港的頭號殺手，惟至今仍未有大型及普及的相應篩查計劃。肺癌的早期症狀不明顯，大部患者確診時已屆晚期，增治療難度及死亡率。為此有團體冀推動「AI+低劑量電腦斷層掃描(LDCT)」肺癌篩查，望以低成本、高效率的方法協助在香港落實肺癌篩查，以減長遠醫療負擔。 愈早發現存活率愈高 肺癌的存活率與期數有明顯關係，香港中文大學醫學院臨床腫瘤學系臨床助理教授李兆澄醫生解釋，肺癌一般會根據腫瘤的面積、入侵程度或有否擴散來界定期數，一般1、2期為早期；3期屬局部晚期，而4期一般已擴散，或稱末期。1期的5年存活率約有八至九成，惟末期患者的5年存活率只剩一至兩成，愈早發現的預後也更理想。

LDCT揪早期肺癌 目前大部分肺癌篩查也以低劑量胸腔電腦斷層掃描(LDCT)為主，可觀察到以往用X光較難看到的位置，如肩膀、心臟後肋骨附近的位置等，另可更有效地找到細小腫瘤及磨砂玻璃結節的情況。隨著人工智能(AI)愈趨成熟，肺癌篩查也開始加入AI作輔助，李兆澄指，AI現時在篩查中主要負責影像判讀，觀察肺部的結節或陰影，「讀CT片是一項高難度工作，不但事前要經過訓練，亦要花費大量時間，如進行大型篩查，則須耗費放射科醫生大量的時間，亦可能因疲勞或差異等而或有遺漏；但如AI可先快速檢視並標記可疑位置，篩走健康肺部的影像，最後再由醫生確認及出報告，可加快整個流程，提升找到陰影及結節的機會。」

李兆澄認為，可遵循幾個範疇設計合適的大型篩查計劃，首先要定義篩查計劃之對象，應集中高危族群包括50歲以上，有長年吸煙史的人士；以及有肺癌家族史的非吸煙者，建議吸煙者應每一至兩年做一次LDCT；高危非吸煙者則每兩年檢查一次。

肺癌治療多元化 隨著醫學更發達，治療肺癌的方針更「個人化」，須根據腫瘤的基因制訂合適的藥物包括免疫或標靶治療等。以ALK陽性肺癌為例，有5%肺癌懷有ALK突變，可接受ALK標靶藥治療。李兆澄稱，即使病人發現有末期ALK肺癌，現時服用標靶藥的中位生存率可達7年，隨著有新一代的ALK標靶藥數據，不少病人有望可將晚期肺癌轉成「慢性病」處理。 長遠減醫療負擔 立法會議員陳恒鑌表示，LDCT屬國際上可用於及早篩查的工具，能協助在較早階段識別高風險人士的肺部異常，並有助紓緩醫療系統壓力及成本，認為應以高風險人士優先，並以AI作輔助工具，以減輕人手及提升篩查效率。他又認為政府應加快藥物審批及資助落地的速度。

陳恒鑌續指，醫療資源必須審慎運用，故應以風險及臨床價值為本，建立更清晰的優先次序策略。以部分肺癌有5年存活期的治療方案為例，認為新一代藥物或能提升療效與效率、改善存活率；若ALK肺癌新藥能減少入院及其他治療依賴，亦可能減少整體醫療體系之負擔。