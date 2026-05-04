同樣是祛濕產品 點解有人食完狀態有改善 有人反而愈食愈攰？

在香港這個長年潮濕的城市，祛濕幾乎是每位香港人的「四季難題」！天氣悶熱、冷氣長開，加上作息不定，身體容易出現沉重、疲倦等狀況，不少人亦因此開始接觸不同類型的祛濕產品。然而，實際使用後的感受卻各有不同，有人覺得狀態改善，亦有人反映效果未如理想，甚至出現愈食愈疲倦的情況。這種效果的差異，並非是成分「冇效」，而是與個人體質有關。 坊間祛濕產品只以「祛濕」為主 針對性較單一 坊間常見的祛濕產品，配方大多以利水、去濕為主，常用薏苡仁、防己、赤小豆等成分，較適合濕氣明顯、體質偏實的人士。對於因天氣、飲食影響，而出現的短暫濕重情況，確實可發揮一定作用。

不過，對於體質本身偏弱、氣虛或陰虛問題的人士而言，單靠偏強的祛濕取向，未必能兼顧身體整體需要。部分人士在使用後，反而容易出現疲倦、乏力等情況，效果亦未必能長時間維持。 香港人體質特點 不只濕重 更是「虛濕並存」！ 事實上，香港人的體質問題，往往不只在於「濕重」。有針對體質調查研究指出，在720位本地測試者中，真正屬於「調和質」、即體質完全平衡的人只佔4.86%，其餘超過九成均屬不同程度的偏頗體質，當中以氣虛、陰虛、痰濕及濕熱最為常見，屬於「濕為本、虛為底」的複合型體質。因此，單一祛濕或單一補虛的產品，難以貼合普遍香港人的祛濕需求，調理效果亦容易出現反覆，難以長時間維持。

正德堂龜苓祛濕王 高達 84% 覆蓋港人濕重體質 與坊間單一祛濕產品不同，正德堂「龜苓祛濕王」配方設計並非單一着重去濕，而是以祛濕為主，同時兼顧滋陰及調和。根據相關體質分析結果顯示，龜苓祛濕王核心成分包括土茯苓、龜板、地黃、陳皮、甘草及金銀花，有效結合祛濕、滋陰與調理三大功效，將覆蓋率提升至 84%，較坊間一般祛濕產品約61.5%至78%的體質覆蓋率為高，能有效減少因體質不符而帶來的不適。

正德堂「龜苓祛濕王」主要針對改善因濕氣積聚而引起的身重、易攰、狀態反覆等情況。以龜苓古方為基礎，配合土茯苓、地黃、甘草、陳皮、金銀花、龜板和紫錐花等草本成分，有助祛濕解困，同時增強身體抵抗力，紓緩骨濕痛等濕重問題，適合香港人常見的「虛濕並存」體質。適合經常感到精神疲倦、濕氣反覆、體質偏虛而又有濕重問題的都市人士服用。

由即日起至5月10日，購買「龜苓祛濕王」系列產品，即可享買2送1優惠，平均低至港幣$139/盒。 屈臣氏 、 SASA 指定門店及 HKTVMALL 有售。