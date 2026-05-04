維他命B雜的好處丨誰最需要補充？一文睇清維他命B12食物來源

維他命B雜的好處從來不是像特效藥般瞬間注入能量，它負責將食物轉化為可用能量、穩定神經系統並促進紅血球生成。想要從根本告別慢性疲勞，首要之務是從日常飲食中建構營養基底；而特定族群則必須懂得挑選具備高吸收率的補充品，才能真正將這些營養轉化。

維他命B12食物來源大公開：拒絕慢性疲勞的營養基底

維他命 B12 幾乎只存在於動物性食物中，對於神經系統健康與造血至關重要。以下為常見高 B12 食物的含量參考（以每 100 克食物估算）：