維他命B雜的好處丨誰最需要補充？一文睇清維他命B12食物來源

維他命B雜的好處從來不是像特效藥般瞬間注入能量，它負責將食物轉化為可用能量、穩定神經系統並促進紅血球生成。想要從根本告別慢性疲勞，首要之務是從日常飲食中建構營養基底；而特定族群則必須懂得挑選具備高吸收率的補充品，才能真正將這些營養轉化。
維他命B12食物來源大公開：拒絕慢性疲勞的營養基底
維他命 B12 幾乎只存在於動物性食物中，對於神經系統健康與造血至關重要。以下為常見高 B12 食物的含量參考（以每 100 克食物估算）：
動物肝臟（如豬肝、牛肝）丨約 20 - 80 mcg： B12 含量居冠，同時富含鐵質與維他命 A。
蜆、生蠔等貝類丨約 50 - 90 mcg： 吸收率極高，並且能提供豐富的鋅質。
三文魚、吞拿魚丨約 3 - 5 mcg： 除了維他命 B12，還兼具優質 Omega-3 脂肪酸，有助保護心血管。
牛肉、豬肉丨約 2 - 3 mcg： 提供優質蛋白質，幫助肌肉修復與生長。
雞蛋（主要在蛋黃）丨約 1 - 2 mcg： 價格親民且取得最容易的日常營養來源。
牛奶及乳製品丨約 0.4 - 0.5 mcg： 非常適合蛋奶素食者，同時補充骨骼所需的鈣質。
誰最需要補充維他命B雜？5大高危缺B族群
如果你屬於以下族群，單靠日常飲食可能無法滿足身體所需，建議考慮額外補充：
純素食者： 由於 B12 主要來自動物性食品，全素者極易缺乏，導致貧血或神經受損。
高壓上班族與熬夜族： 壓力與睡眠不足會大量消耗體內的 B 群（特別是 B6 與 B12）來合成抗壓荷爾蒙。
長者： 隨著年齡增長，胃酸分泌減少，會大幅降低腸胃對 B12 的吸收率。
孕婦： 懷孕期間對葉酸（B9）與 B12 需求大增，以預防胎兒神經管缺陷。
長期飲酒者： 酒精代謝會大量消耗 B 群（尤其是 B1），並阻礙腸道吸收營養。
維他命B雜何時吃？破解越吃越累的3大盲點
為什麼每天服用高劑量 B 群，到了下午還是累得半死？維他命 B 群本身並沒有熱量，如果你每天三餐隨便打發，缺乏最基礎的碳水化合物與蛋白質，吞再多保健品也無法讓引擎運轉。許多人更深陷以下幾個盲點：
迷思一：尿液越黃，代表產品越純、吸收越好
這其實是個美麗的誤會。尿液變黃僅僅是因為 B2（核黃素）的水溶性特質，身體吸收飽和後，多餘的劑量自然會隨尿液排出，與吸收率高低毫無關聯。
迷思二：吃海帶、螺旋藻就能補足素食者的 B12
這是一個危險的誤解。這類藻類含有的是人體無法辨識與利用的「偽 B12」（Pseudo-B12），它不但無效，甚至會霸佔體內真實 B12 的吸收通道，導致越補越缺。純素食者應選擇添加 B12 的植物奶、營養酵母（Nutritional Yeast），或直接服用「甲鈷胺（Methylcobalamin）」這類高活性的保健品。
迷思三：劑量越高越提神
除非你長期酗酒或患有腸胃吸收障礙，否則盲目追求「醫療級高劑量」不僅沒有必要，還可能增加代謝負擔。
相關文章：維他命B雜功效丨維他命B雜是什麼？一文看清B群好處、副作用、食物來源及最佳服用時間
維他命 B 群好處有哪些？3大核心功效
維他命 B 群不是「藥物」，而是營養補充劑。B 群具備以下協同作用：
啟動深層能量代謝（治本的抗疲勞）： B1、B2、B3 和 B5 能完美協同，將你吃進去的食物高效轉化為 ATP 能量。
修復及鞏固神經系統（提升抗壓與專注力）： B6、B9 (葉酸) 和 B12 是合成「血清素」與「多巴胺」的關鍵原料。它們能幫助大腦抵抗焦慮，有助人體對抗壓力。
守護心血管與造血機能（預防隱形危機）： 充足的 B12 與葉酸能有效降低血液中不良物質「同型半胱氨酸（Homocysteine）」的濃度，保護血管內皮健康；同時確保紅血球正常生成，避免因貧血導致的腦部缺氧與決策遲鈍。
飲咖啡還是服用維他命 B 更提神？
過度依賴咖啡因提神，就像是「刷信用卡預借現金」；而正確補充維他命 B 雜，則是「定時定額的穩健投資」。
咖啡提神原理是透過阻斷大腦的疲勞接收器來「欺騙」身體。這就好比拿著鞭子抽打一匹已經精疲力竭的馬，馬雖然受到驚嚇會往前狂奔，但藥效退去後，迎來的將是更徹底的崩潰與枯竭（即所謂的咖啡因崩潰）。相反地，維他命 B 雜是給這匹馬餵食最優質的牧草，幫助牠修復肌肉、自己長出耐力。雖然 B 群無法讓你在喝下的瞬間感到亢奮，但它能提供長效且穩定的能量轉換。
維他命 B服用禁忌與注意事項
維他命 B 雖為水溶性，但長期過量攝取特定 B 群（如每日攝取超過 200mg 的維他命 B6）仍可能引發神經毒性、四肢發麻或腸胃不適。
撰文：CKSEO