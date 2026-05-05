照顧者支援｜5大壓力源頭 香港照顧者支援服務整合

為照顧行動不便或年紀老邁的家人，照顧者不但要辭掉工作，失去收入來源及生活重心，長期承擔照顧責任也令他們面臨極大的壓力。

照顧者負責照顧工作外，亦要面對病人的病情和情緒變化，導致容易出現焦慮、沮喪、無助，甚至憤怒等情緒，如果長期累積亦沒有處理，或影響其心理健康，甚至引起悲劇發生。

照顧者不同一般打工仔，工作時間沒有限制，如果沒有其他人輪流照顧家人，很可能要24小時進行照顧工作，包括協助飲食、沐浴、穿衣、服藥等，不但考驗體力，尤其在照顧慢性疾病或認知障礙症患者時更為吃力。

由於照顧病人須佔用大部分的時間和精力，令照顧者難以維持本來的社交生活，缺乏社交支持，更容易讓照顧者感到孤單和壓力倍增。

照顧者壓力源頭四：經濟負擔

醫療費用、藥物、醫療或康復器材等支出也會加種家中的經濟負責，尤其是不少照顧者甚至需要減少工作時間或辭職，都會令家庭收入大大減少。

照顧者壓力源頭五：角色衝突

由於照顧者可能同時需要兼顧工作、家庭和其他責任，容易讓人身心俱疲，難以找到平衡點。

核心照顧者支援服務一覽：

「182 183」照顧者支援專線：24小時社工接聽，提供緊急介入、資源轉介。

社署長者日間暫託服務：社區日間照顧、住宿暫託，供照顧者喘息空間。