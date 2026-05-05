餃子營養｜減肥食餃子一餐可以食幾多粒？營養師教3招聰明食法飽住瘦

以餃子當作主食的晚餐可以吃幾多顆？有營養師指出，許多人在晚餐吃餃子時，就可能會不小心吃太多，導致熱量超標。營養師拆解最佳食用分量，分別指出不同種類的餃子的熱量，並提供3大健康搭配建議。
餃子營養｜不同種類的餃子的熱量
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人會在吃水餃時不知不覺間愈吃愈多，但其實無論是煎餃或水餃，熱量也不低。她整理常見水餃、煎餃及其他相關餐點的熱量估值如下：
水餃熱量圖鑑(每顆約30公克)
招牌水餃：52kcal
韭菜水餃：60kcal
韓式辣味水餃：53kcal
咖哩雞肉水餃：50kcal
粟米水餃：58kcal
新蔬食水餃：57kcal
鮮蝦水餃：55kcal
煎餃熱量圖鑑(每顆約30公克)
招牌煎餃：64kcal
韭菜煎餃：66kcal
韓式辣味煎餃：65kcal
咖哩雞肉煎餃：65kcal
粟米煎餃：60kcal
新蔬食煎餃：59kcal
由於煎餃因為底部煎過、油脂含量較高，相同重量下熱量會比水餃多出約10%至15%。
其他常見品項熱量
紅油珍珠抄手(一碗)：304kcal
和風珍珠抄手(一碗)：353kcal
酸辣湯餃(一碗)：475kcal
酸辣湯(一碗)：155kcal
粟米濃湯(一碗)：191kcal
無糖豆漿(340ml)：135kcal
有糖豆漿(340ml)：188kcal
黑豆漿(340ml)：172kcal
餃子營養｜營養師教3招聰明食法飽住瘦
不過，只要吃法會聰明配搭，吃餃子恢可以吃得健康：
1. 口味混搭，均衡攝取
將不同口味的水餃搭配著吃，例如蔬菜與肉類混合，可以讓營養更均衡。選擇海鮮餡(如鮮蝦)會比肥絞肉餡更健康。
2. 盡量不沾醬，減少鈉攝取
市售水餃或煎餃本身已有調味，再沾醬油、辣椒醬，很容易導致鈉含量超標，增加腎臟負擔。試試品嚐原味，更能吃出食材的鮮甜。
3. 搭配蔬菜清湯，避免勾芡濃湯
喝湯時優先選擇清湯(如紫菜湯、蔬菜湯)，避開酸辣湯、粟米濃湯這類勾芡或高油脂的湯品，熱量與油脂會低很多。
餃子營養｜減肥食餃子一餐可以食幾多粒？
高敏敏提醒，控制份量也是吃得健康的重要一環，所以一餐男女分別建議：
女性：建議約8顆為上限
男性：建議約10顆為上限
如果再加上一碗蔬菜清湯或無糖豆漿，就能達到均衡又飽足的一餐。若沾了整碟醬油，單餐鈉含量可能直接超標一半以上，需特別留意。