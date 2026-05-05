餃子營養｜減肥食餃子一餐可以食幾多粒？營養師教3招聰明食法飽住瘦

以餃子當作主食的晚餐可以吃幾多顆？有營養師指出，許多人在晚餐吃餃子時，就可能會不小心吃太多，導致熱量超標。營養師拆解最佳食用分量，分別指出不同種類的餃子的熱量，並提供3大健康搭配建議。

餃子營養｜不同種類的餃子的熱量 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人會在吃水餃時不知不覺間愈吃愈多，但其實無論是煎餃或水餃，熱量也不低。她整理常見水餃、煎餃及其他相關餐點的熱量估值如下： 水餃熱量圖鑑(每顆約30公克) 招牌水餃：52kcal

韭菜水餃：60kcal

韓式辣味水餃：53kcal

咖哩雞肉水餃：50kcal

粟米水餃：58kcal

新蔬食水餃：57kcal

鮮蝦水餃：55kcal 煎餃熱量圖鑑(每顆約30公克) 招牌煎餃：64kcal

韭菜煎餃：66kcal

韓式辣味煎餃：65kcal

咖哩雞肉煎餃：65kcal

粟米煎餃：60kcal

新蔬食煎餃：59kcal 由於煎餃因為底部煎過、油脂含量較高，相同重量下熱量會比水餃多出約10%至15%。 其他常見品項熱量 紅油珍珠抄手(一碗)：304kcal

和風珍珠抄手(一碗)：353kcal

酸辣湯餃(一碗)：475kcal

酸辣湯(一碗)：155kcal

粟米濃湯(一碗)：191kcal

無糖豆漿(340ml)：135kcal

有糖豆漿(340ml)：188kcal

黑豆漿(340ml)：172kcal

餃子營養｜營養師教3招聰明食法飽住瘦 不過，只要吃法會聰明配搭，吃餃子恢可以吃得健康： 1. 口味混搭，均衡攝取 將不同口味的水餃搭配著吃，例如蔬菜與肉類混合，可以讓營養更均衡。選擇海鮮餡(如鮮蝦)會比肥絞肉餡更健康。 2. 盡量不沾醬，減少鈉攝取 市售水餃或煎餃本身已有調味，再沾醬油、辣椒醬，很容易導致鈉含量超標，增加腎臟負擔。試試品嚐原味，更能吃出食材的鮮甜。 3. 搭配蔬菜清湯，避免勾芡濃湯 喝湯時優先選擇清湯(如紫菜湯、蔬菜湯)，避開酸辣湯、粟米濃湯這類勾芡或高油脂的湯品，熱量與油脂會低很多。

餃子營養｜減肥食餃子一餐可以食幾多粒？ 高敏敏提醒，控制份量也是吃得健康的重要一環，所以一餐男女分別建議： 女性：建議約8顆為上限

男性：建議約10顆為上限 如果再加上一碗蔬菜清湯或無糖豆漿，就能達到均衡又飽足的一餐。若沾了整碟醬油，單餐鈉含量可能直接超標一半以上，需特別留意。