成年人都會「左右不分」？醫生：自小如此多無隱憂 1情況須盡快求醫

作為成年人，「區分左右」似乎是再自然不過的能力，但還是有少數人在辨識左右時總感到不太順利。在Dcard、Threads等社群平台上都曾有網友分享，自己需要稍作思考或在心中默念，才能說出方向是左還是右，若是開車看導航等需要即時反應的情況，更容易感到混淆。荷蘭一項2020年研究亦指出，約有15%的人自述辨識左右有困難。 成人為何也會左右不分？對此，中山醫學大學附設醫院復健醫學部林紘毅醫生表示，左右辨識需要大腦多個區域協同運作，有些人反應較慢可能只是先天能力差異，通常不代表健康出現問題；但若是某個時間點開始「突然」無法辨識左右，則可能是嚴重疾病的警號，應及早就醫評估。

大腦 3 系統齊力辨左右 醫：一個掉隊就有影響 林紘毅醫生指出，人類分辨左右主要靠3系統共同合作，包括語言能力、負責空間感知的右側頂葉，以及負責暫存與即時處理資訊的工作記憶，三者就像齒輪一樣互相連接，須同步運作才能準確做出判斷，只要其中一項稍微較差，就可能影響整體辨識表現。 與上下或前後相比，為甚麼左右方向相對較容易混淆？林紘毅醫生說明，這與大腦「側向化」特性，也就是左右腦的功能其實並不完全對稱有關。此外，人辨識左右時，還需多一項被稱為「虛擬旋轉」的空間處理能力，例如面對他人或照鏡子時，大腦必須自行進行空間翻轉，將對方的左右轉換為自己的左右，過程相對複雜，就可能增加出錯的機率。

左右不分有健康隱憂嗎？「問題突然出現」要警惕 從醫學角度來看，林紘毅醫生指出，若自幼就有辨識左右慢半拍的情形，可能只是上述系統中某一環節先天較弱，通常沒有潛在疾病風險。不過，若是在某個時間點開始「突然」出現左右混淆，就需提高警覺。 以中風為例，若腦部受損區域涉及空間感知功能，可能導致左右辨識困難。有一種疾患被稱為「格斯特曼症候群(Gerstmann syndrome)」，特徵是患者除了左右不分外，還可能伴隨無法辨認手指、喪失計算和書寫能力等症狀。此外，部分腦腫瘤、神經退化性疾病也可能出現類似表現。因此，若左右不分同時合併肢體無力或不協調、視力異常(如複視)或吞嚥困難等症狀，應盡快就醫，釐清是否與嚴重神經系統疾病相關。

醫說明「後天左右不分」治療對策 復健訓練多管齊下助力 林紘毅醫生表示，臨床上較少有患者單純因「左右辨認較慢」就醫，多數是在出現肢體表現或空間辨認異常時，才進一步發現類似問題。若為中風或腦腫瘤等後天原因造成的左右辨識障礙，臨床醫生會在原有治療策略的基礎上，評估是否納入相關神經刺激治療作為輔助。 復健訓練方面，則可透過「跨越身體中線」的動作，例如右手觸碰左膝、左手觸碰右膝，也可藉由鏡像訓練，讓大腦神經元模仿鏡子中自己的動作，以強化大腦在空間感知、語言與虛擬旋轉能力之間的連結。另外，人即使閉上眼，也能感知身體目前呈現的姿勢或動作方向，被稱為「本體感覺」，臨床也利用這一特性輔助，例如在向右轉時同步用右手握拳，透過身體回饋增加本體感覺的輸入，也有助加強左右的辨認。