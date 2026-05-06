刮油減脂「瘦瘦汁」懶人排毒法！養顏減腩1 Take過 附食法及飲用建議

天氣愈來愈熱，換季後上個夏天的衣服還合身嗎？沒有冬季厚衣服的掩飾，是否突然發現小肚腩已經開始現形！想健康減走肚腩，介紹大家一招受不少健康人士推崇的懶人排毒法，只要堅持飲用五色蔬果汁，就可透過排毒、調整代謝，幫身體重新開機、健康減脂，還能美顏淡斑！

夏日瘦身｜刮油減脂的「瘦瘦汁」 比起高糖飲料使體重及罪惡感加重，一杯五色蔬果「瘦瘦汁」口感清爽解膩，還能消脂排毒、暢便、去水腫、增加飽足感，同時低卡有營養。堅持飲用不但有助於減輕體重，更有養顏美容的雙重功效！不愧是備受歐美及日韓人士推崇的蔬果汁排毒法。

解析五色蔬果「瘦瘦汁」的核心營養 以為只要是蔬果汁，無論如何配搭亦有相同效果？其實五色蔬果「瘦瘦汁」中每一款綠色蔬果都有其獨特功效，互相配搭下才有如此奇效！ 青蘋果 含腸道益生菌最佳養分—果膠，有助改善消化遲緩，加速腸道蠕動、暢便去油脂。 西芹 含有的苯酞類化合物，可直接活化脂肪代謝酶，消脂排毒，清腸胃，清宿便，更能保護心血管。 青瓜 排鹽減浮腫的高手！以高鉀質排去體內鹽分，去水減浮腫馬上見效！ 青椒 富含每天都需要的維生素C，可促進新陳代謝，加快排走體內廢物，排清毒素，自然愈食愈養顏。

苦瓜 研究證實所含的苦瓜素，能促進新陳代謝，分解食物油膩感，阻斷脂肪吸收及幫助消脂。

終極懶人五青排毒飲 鮮榨五青汁雖好處多多，但如果要日日準備食材，的確要花上不少時間，加上部分蔬果可能有農藥殘留。想輕鬆DIY五青汁，推介五青習慣「五青汁」，一包有齊五種高營養有機青蔬，包括苦瓜、西芹、青椒、青瓜及青蘋果，產品由台灣製造，以濃縮萃取技術製成，100%保留有效成分。有助促進腸道蠕動，排毒清宿便、去除內臟脂肪、減肚腩更可抗三高。另加入天然的蘆薈精華和綠茶萃取，有助改善酸性體質，激活新陳代謝。堅持每日1杯，不用節食，都可做到自然瘦身的效果。若是怕寒涼的女生都可放心飲用，五青改良配方無澀味、不寒涼、不肚瀉，方便大家上班外出都可隨時飲用。

五青習慣「五青汁」 4 式飲 日日都有新飲法 第一式 清爽排毒飲：喜歡原汁原味的人士可直接將 1 包「五青汁粉」加入 125ml 開水中，口味清新同時可有效促進腸道蠕動，排毒清腸胃，最適合早上或睡前空腹飲用。

第二式 早晨飽腹飲：一日之計在於晨，早餐當然要食飽一點，想增加飽足感，可將 1 包「五青汁粉」加入牛奶或杏仁奶，有助促進鈣質吸收，及幫助控制體重。對奶類或腸胃敏感者需要注意，建議第一次少量飲用，以觀察身體反應。

第三式 運動後恢復飲：相信每位熱愛運動人士都清楚，運動後補充營養的重要性。建議將 1 包「五青汁粉」加入無糖豆漿中，補充優質蛋白質同時幫助消化，快速恢復體力。

第四式 代餐奶昔：食甜品或許會令罪惡感加重，但一杯低脂乳酪就能解決對甜食的慾望，將 1 包「五青汁粉」加入乳酪中，不但能豐富口感，配合乳酪中的益生菌更可幫助維持腸道健康、排便暢通。

五青習慣「五青丸」方便之選 如果覺得終極懶人版五青汁以沖飲方式仍不夠方便，更可以選擇五青丸！五青丸含五青汁的濃縮精華，每包36粒裝，細細粒易吞服亦方便隨身攜帶，而且沒有一般鮮榨五青汁的草青味，出差旅行都可以輕鬆補充。只需要以zip袋密封，常溫存放，無需冷藏。每日起床後空腹或睡前吃2至3粒，便能啟動腸道蠕動，輕鬆排毒減脂。