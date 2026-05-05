耳下腫塊不痛不癢竟是腮腺腫瘤 醫生警告：久拖恐增神經損傷風險

耳下出現腫塊卻不以為意，是耳鼻喉科門診常見的情況。童綜合醫院耳鼻喉科蔡青劭副院長指出，腮腺腫瘤多半沒有疼痛感，容易讓人忽略，但若長時間未處理，腫塊可能逐漸變大，甚至增加壓迫顏面神經與後續治療難度的風險。早前台灣親子部落客與圖文創作者「香蕉太太」出面分享自身經驗。

6 年觀察腫瘤漸增 及早評估降低惡化與神經壓迫風險 香蕉太太分享時提到，她是在2018年健康檢查時發現右側腮腺有一顆1.8公分的腫瘤，因初期無明顯不適，觀察6年後，腫瘤已長大至接近2公分，不僅肉眼可辨、徒手可觸，更面臨轉變為惡性或壓迫顏面神經的風險。後來經過與蔡青劭副院長詳細諮詢，決定採取耳後切口的微創手術處理，術後病理報告證實為混合瘤，目前恢復良好且五官運作如常。

蔡青劭副院長指出，過去許多人對於腮腺手術退避三舍，多半是擔心臉部留下明顯疤痕或導致臉部麻痺。事實上，目前的醫療技術已能根據腫瘤的位置與性質，提供更為精細的手術選擇。

腮腺腫瘤多為良性 醫：治療方式可個別規劃 蔡青劭副院長並表示，腮腺腫瘤約八成為良性，但仍可能隨時間增大，少數也有轉為惡性的可能，因此不建議長期置之不理。臨床上，許多患者遲遲未就醫，往往是擔心手術疤痕或影響顏面神經功能。事實上，治療方式需依腫瘤位置、大小與性質個別評估，並非單一選項。

耳下腫塊無痛也別拖 醫籲及早檢查釐清性質 蔡青劭副院長提醒，若發現耳下腫塊持續存在或逐漸變大，即使沒有疼痛，也應及早就醫檢查。透過專業醫生進行穿刺評估與電腦斷層檢查，確認腫瘤的性質，秉持「早期發現、個別評估、勇敢處理」的原則，再評估後續的治療策略。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】