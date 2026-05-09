【星級開騷前奏】周吉佩廣州個唱前驚爆「全家淪陷」？ 暖男爸爸揭秘1招斷尾護肺神器

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）將於5月16日在廣州正佳大劇院・尚梯館舉行《延續·第三人生》演唱會。吉吉曾解讀「第三人生」代表年紀大了仍可追夢，只要有夢想，永不怕遲。今次演出以「時間、成長、重生」為主軸，結合沉浸式舞台設計，帶領觀眾走進音樂情感旅程。然而，要追夢先要身體健康，身為星級爸爸的吉吉卻自爆早前全家一度陷入「久咳」危機。他大嘆最近天氣忽冷忽熱，全家都不幸「中招」，自己錄音受影響之餘，仔仔更因敏感咳到「Kam Kam 聲」，連返學都受到社交困擾，令他十分心痛 。

職業生涯大考驗 星級爸爸錄音失聲急救法

對於專業歌手而言，喉嚨就是生命，尤其在籌備演唱會的高壓期間，任何氣管問題都會影響表演狀態。吉吉坦言早前轉季咳了很久都未痊癒，嚴重影響表演，直到他在萬寧發現了「樂道虎乳芝久咳寧」。他親測後分享指，產品一倒落口，喉嚨便即時感覺到有一層「保護膜」在滋潤，非常舒服。在堅持每日服用兩次後，他的咳嗽很快便消失，呼吸甚至比以前更順暢，讓他能以最佳狀態迎接廣州站的演出。