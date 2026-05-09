【星級開騷前奏】周吉佩廣州個唱前驚爆「全家淪陷」？ 暖男爸爸揭秘1招斷尾護肺神器

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）將於5月16日在廣州正佳大劇院・尚梯館舉行《延續·第三人生》演唱會。吉吉曾解讀「第三人生」代表年紀大了仍可追夢，只要有夢想，永不怕遲。今次演出以「時間、成長、重生」為主軸，結合沉浸式舞台設計，帶領觀眾走進音樂情感旅程。然而，要追夢先要身體健康，身為星級爸爸的吉吉卻自爆早前全家一度陷入「久咳」危機。他大嘆最近天氣忽冷忽熱，全家都不幸「中招」，自己錄音受影響之餘，仔仔更因敏感咳到「Kam Kam 聲」，連返學都受到社交困擾，令他十分心痛 。
職業生涯大考驗 星級爸爸錄音失聲急救法
對於專業歌手而言，喉嚨就是生命，尤其在籌備演唱會的高壓期間，任何氣管問題都會影響表演狀態。吉吉坦言早前轉季咳了很久都未痊癒，嚴重影響表演，直到他在萬寧發現了「樂道虎乳芝久咳寧」。他親測後分享指，產品一倒落口，喉嚨便即時感覺到有一層「保護膜」在滋潤，非常舒服。在堅持每日服用兩次後，他的咳嗽很快便消失，呼吸甚至比以前更順暢，讓他能以最佳狀態迎接廣州站的演出。
心痛仔仔敏感咳失社交 慎選成分護全家安寧
比起自己的工作，吉吉更擔心仔仔的健康，他透露仔仔早前因反覆咳嗽搞到聲沙，難以集中精神上課和溫習，在學校甚至有同學仔因病徵而不敢靠近，令爸爸大感擔憂。由於市面上不少止咳產品含有甜味劑，未必適合幼兒，因此吉吉挑選產品時極為謹慎。他選擇樂道的原因在於其成分溫和天然，不含西藥、甜味劑及人造色素，更獲得本港大學中醫藥學院前院長推薦，1歲以上的幼童即可服用，讓他非常放心給仔仔嘗試。
專業拆解強肺核心 2,000mg高活性成分實証
被吉吉視為「護肺神器」的「樂道虎乳芝久咳寧」，每包含有高達2,000毫克的高活性虎乳芝成分，濃度極高且效果顯著。配方更融合了蜂蜜等8大止咳潤肺成分，臨床實証能有效減輕鼻敏並強健肺部。吉吉最後真心推薦：「如果你小朋友都成日咳、容易病，一定要試下！全家時刻強肺強免疫，自然病少好多。」
即日起至6月4日，「樂道虎乳芝久咳寧」於全線萬寧推出限時震撼優惠，買兩盒平均低至每盒$399 。