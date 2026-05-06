大肚都要郁下 5種運動提升準媽媽心肺功能 對抗妊娠風險

人人都知道多做運動有益健康，對於正在孕育小生命的準媽媽而言，運動更可以帶來很多好處，包括提升心肺功能，且能減少妊娠糖尿病和高血壓等風險。其實，很多運動也適合孕期婦女，例如步行、游泳、瑜伽、低強度力量訓練及靜態伸展等，而運動期間只要注意身體反應，便能促進健康。

提升睡眠質素 根據台灣孕產兒關懷網站的資料，孕期運動的好處多多，適度的有氧運動可以增強心肺功能，改善血液循環，而定期運動亦有助控制血糖和血壓，從而降低妊娠糖尿病和妊娠高血壓等病患的風險。同時，運動能提升睡眠質素，減少孕期常見的失眠問題，而且可增強核心肌肉的力量，提供更大支撐，幫助緩解孕肚帶來的腰背痠痛，加上運動能改善心情，促進產前後的情緒穩定及恢復。

首選5種運動 由於懷孕對婦女造成一定的負荷，故運動的選擇及頻率都要調整，以下5種運動便很適合孕婦： 步行：步行是一種低強度的有氧運動，幾乎適合任何年齡及狀態的人。每星期建議步行150分鐘，每次20至30分鐘，能夠有效提升心肺功能 。

游泳：游泳是一種全身運動，能夠減少對關節的壓力，並且有助放鬆肌肉。

瑜伽：孕婦瑜伽專為孕婦設計，可以幫助改善柔韌性、平衡和力量。

低強度力量訓練：低重量的力量訓練有助增強肌肉力量和耐力，幫助孕婦保持適中的體重。

靜態伸展：靜態伸展可以幫助改善靈活性，減少肌肉緊張。 密切注意身體反應 提醒孕婦，運動過程中應該密切注意自身的身體反應，以及保持充足的水分，如果感覺到任何不適，如頭暈、胸痛、呼吸急促或腹部疼痛，應立即停止運動並求醫。而開始任何運動計劃之前都應該與醫生討論，特別是有高妊娠危險的孕婦，更應諮詢專家意見後才推行運動計劃。