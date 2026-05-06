台灣旅行注意｜台北爆鼠患小心感染漢坦病毒 無疫苗預防為主 勿去衛生環境惡劣地區

台北市及新北市最近爆發鼠患，老鼠隨處可見，亦相繼傳出漢坦病毒病例，導致人心惶惶，如未來計劃到台北或新北等地旅行，應加緊注意，保持個人衛生，以免感染病毒。

截至本月3日，台北及新北市各有一個漢坦病毒感染個案，一人死亡，另一人經治療後已康復出院，兩人均無老鼠接觸史。