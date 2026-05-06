台灣旅行注意｜台北爆鼠患小心感染漢坦病毒 無疫苗預防為主 勿去衛生環境惡劣地區

台北市及新北市最近爆發鼠患，老鼠隨處可見，亦相繼傳出漢坦病毒病例，導致人心惶惶，如未來計劃到台北或新北等地旅行，應加緊注意，保持個人衛生，以免感染病毒。
截至本月3日，台北及新北市各有一個漢坦病毒感染個案，一人死亡，另一人經治療後已康復出院，兩人均無老鼠接觸史。
台灣旅行注意｜漢坦病毒是甚麼？
漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物如老鼠和田鼠，人類的漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。症狀於受感染後約1至8星期開始出現。
台灣旅行注意｜漢坦病毒傳播途徑
據衛生防護中心資料，漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病，極少因人傳人而感染。亦包括以下途徑：
被帶有病毒的齧齒動物咬傷
進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物
接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口
台灣旅行注意｜漢坦病毒症狀
腎綜合症出血熱：劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊、臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹等
漢坦病毒肺症候群：疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。
台灣旅行注意｜漢坦病毒預防
現時本港並無漢坦病毒的疫苗，要預防感染須以預防性措施為主。
勤洗手
小心儲存及處理食物
避免前往環境衛生條件差的地方
不要接觸齧齒動物及其排泄物
探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染