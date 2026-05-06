精子質素50年跌六成？夫妻不孕 至少3分之1與男性有關

全球男性精子質素下降時有所聞，美國哥倫比亞大學生育中心(Columbia University Fertility Center)婦產科醫生艾歷克斯羅布萊斯(Alex Robles)表示，愈來愈多的夫妻是因男方的健康問題，才導致無法生兒育女，僅以他的臨床觀察就發現，所有求診的伴侶中，至少有約3分之1至一半存在類似情況。

男性精蟲數 50 年降近六成？近年研究分歧浮現 《國家地理》(National Geographic)報導，一篇於2017年刊登在《人類生殖更新》(Human Reproduction Update)的統合分析指出，西方國家男性的精蟲數量自1973年以來下降幅度接近六成，團隊後續在2023年用更新舊有資料後，結果仍指向相同趨勢。研究主要作者、流行病學家哈蓋萊文(Hagai Levine)表示，如果此趨勢不改善，可能會導致人類滅絕，他也形容這是「煤坑裡的金絲雀」，顯示環境可能存在隱患。 然而這類研究結果並非沒有爭議，克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)團隊2025年以美國男性為對象，統合分析1970年至2023年的相關研究後，發現精蟲數整體呈現穩定。該研究主要作者、克里夫蘭診所泌尿科醫生史考特倫迪(Scott Lundy)指出，目前沒有證據顯示精蟲數變化會導致生育能力斷崖式下跌，多數男性即使精蟲數略有下降，仍可能順利讓另一半受孕。

不孕症不是女生的事 醫揭至少 3 分之 1 與男方有關 不過羅布萊斯醫生指出，「不孕症主要是女性問題」是坊間常見迷思之一，僅以臨床觀察發現，所有求診的伴侶中，至少有約3分之1到一半存在這類情況，且較過往來看趨勢漸長。事實上，男性精子質素優劣涉及多重因素，包括肥胖、吸煙、飲食、環境暴露與晚育，都可能與生育能力下降有關，另全身性發炎、感染與重大疾病也可能對生育力造成影響，他指出過往有研究發現，男性若剛從流感或新冠肺炎(COVID-19)等疾病中痊癒，精蟲數可能在接下來的約3個月大幅降低。

手機放口袋殺精、補保健品養精？有疑慮應先就醫 至於社群媒體流傳，手機放在口袋會殺精，因該處與睾丸距離較近的說法，倫迪醫生表示，從生物學角度來看並非完全不可能，但目前缺乏足夠科學證據支持。另有迷思是「補充保健食品能增加精蟲數量」，羅布萊斯醫生則指出，這類說法也缺乏強而有力的科學證據。他建議，男性若要先做能把握的事，應聚焦在已有較多證據支持的方法，例如維持健康體重、避免香煙和酒精攝取，並控制慢性疾病。 羅布萊斯醫生也建議，若男性對生育力有疑慮，可先諮詢泌尿科，醫療團隊通常會從病史盤點、精液分析、荷爾蒙檢測等方法著手，同時也會討論是否改善生活形態，協助患者增加改善生育能力的可能。