自閉症症狀｜子女符合以下症狀應盡早做評估 求醫接受治療改善溝通與行為

近年本港有特殊教育需要(SEN)的學童持續增加，而據世界衛生組織的報告，約每100個兒童中就有一人患自閉症譜系障礙，自閉症譜系障礙是非常多樣化的，患者在嚴重程度、病徵、行為及缺損上都會有不同的表現，但一般有以下主要病徵，家長如察覺子女出現類似病徵，應盡早帶他們前往求醫。

自閉症症狀一：語言及非語言的溝通障礙 情況輕微的自閉症患者，其語言能力基本上無大問題，一般可應付日常生活需要，惟需要主動交流或社交情境較為複雜時，其持續與他人互動的能力及引申能力會有所不足；如屬嚴重患者則完全不能進行任何具意義的語言表達及交談。 自閉症症狀二：社交障礙 多數患者在與人進行社交時無法進行心智解讀，不能理解他人行為背後的感覺、情緒、需要、價值觀和想法，容易因錯誤理解社交情況或形勢，而產生誤會或出現不恰當的行為表現。

自閉症症狀三：重複、刻板、固執的行為模式 自閉症患者一般都較為固執，無法接受任何轉變，包括無關痛癢甚至非常細微的轉變。也無法接受自己不曾考慮或接觸過的事情，亦很難放棄自己的生活習慣、原則和價值觀。 自閉症患者的興趣一般較為狹窄，但對自己有興趣的範疇卻是瞭如指掌，如興趣是巴士，就會熟讀所有巴士路線、巴士型號、出產地及出產日期等，外出活動也只會圍繞著巴士進行。

自閉症症狀四：感覺統合問題 自閉症易出現感覺過敏，對周遭的聲音、光線特別敏感；當身處擁擠、嘈雜的環境時會感到不適甚至發脾氣。 另外他們的感覺較為遲鈍，喜歡一般人感到不適的行為，如旋轉、痛楚、用牙齒咬某些物質、上下跳動等。 自閉症症狀五：學習困難 由於自閉症患者的語言理解和表達能力的不足，加上中樞統合功能缺損，也會令他們難以理解學習內容。另外其腦部執行功能受損會導致他們在學習上出現專注力不足、過度活躍、難以安排做事先後次序、欠缺籌劃組織能力等問題。