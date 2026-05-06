港大首創中風急救鼻噴劑 降後遺症及死亡率

隨本港人口老化，料未來中風患者會持續增多，惟大部分患者無法獲得及時治療，增加死亡率及出現併發症的風險。針對此醫療缺口，港大醫學院藥理及藥劑學系聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心(ABIC)的研究團隊，研發出全球首個缺血性中風的院前急救鼻噴劑「納米乾粉鼻噴劑」，助患者在送院前獲急救中風治療，及早保護腦細胞以減輕後遺症。

中風救治時間短

缺血性中風是目前全球致死及致殘原因的次位，成長遠龐大醫療負擔，目前治療中風主要依賴靜脈溶栓、機械取栓等再灌注治療；惟中風救治時間極短，尤其救護車到達至接受中風治療期間，每分鐘已有約190萬個腦細胞死亡，導致大部分患者因未及時送院而出現後遺症，就算成功治療康復亦未如理想。研究團隊希望在中風的黃金治療時間內可提供一項即時、有效及安全的干預方案，補足患者接受治療前的缺口。