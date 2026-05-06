港大首創中風急救鼻噴劑 降後遺症及死亡率

隨本港人口老化，料未來中風患者會持續增多，惟大部分患者無法獲得及時治療，增加死亡率及出現併發症的風險。針對此醫療缺口，港大醫學院藥理及藥劑學系聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心(ABIC)的研究團隊，研發出全球首個缺血性中風的院前急救鼻噴劑「納米乾粉鼻噴劑」，助患者在送院前獲急救中風治療，及早保護腦細胞以減輕後遺症。
中風救治時間短
缺血性中風是目前全球致死及致殘原因的次位，成長遠龐大醫療負擔，目前治療中風主要依賴靜脈溶栓、機械取栓等再灌注治療；惟中風救治時間極短，尤其救護車到達至接受中風治療期間，每分鐘已有約190萬個腦細胞死亡，導致大部分患者因未及時送院而出現後遺症，就算成功治療康復亦未如理想。研究團隊希望在中風的黃金治療時間內可提供一項即時、有效及安全的干預方案，補足患者接受治療前的缺口。
送院前自行使用
研究團隊用逾十年時間成功研發「納米嵌入式微粉」技術平台，將神經保護劑聚合成微米級粉末，以鼻噴劑進入鼻腔，突破「血腦屏障」並在腦部發揮藥效。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授周聖峰指，鼻噴劑輕便易用，患者可在送院前自行使用，減緩腦細胞在缺血下的死亡速度，保護未壞死的組織，為後續治療爭取時間及減低日後出現相關併發症的風險。
InnoHK先進生物醫學儀器中心博士後研究員邵子桐指，臨床前研究證實，中風患者使用鼻噴劑後可有效減少超過八成腦梗死面積，小鼠模型亦證實，中風發生半小時內使用鼻噴劑，有保護神經及運動功能之效，並可維持基本生活質素及工作能力。
鼻噴劑操作簡單，只須將噴劑放置於鼻腔內，並按下瓶底即可。周聖峰解釋，「鼻噴劑透過吸入、沉積、解聚及遞送的4個步驟運作，將微米粉末吸入鼻腔，沉積於目標區域，並在接觸鼻黏液後解聚回納米狀態，再經過鼻腦通路突破血腦屏障到達大腦。由於一般藥物難以跨越血腦屏障，令藥效無法發揮作用，是次研究成果主要為改變藥物遞送方式，將現有藥物打進接近腦部的鼻腔，再以微米級粉末技術令藥效在腦部成功發揮作用。」
最快5至7年推出
周聖峰強調，鼻噴劑屬中風急救之用，主要補足現時中風的醫療缺口，患者使用後仍要接受其他標準治療。研究團隊將繼續推進毒理研究及臨床試驗，期望5至7年內可正式推出，並進一步擴展至普通家庭長備的急救藥物。