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健康
出版：2026-May-07 11:30
更新：2026-May-07 11:30

5個血管清道夫 幫你減血脂 避免心肌梗塞

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Joe29

5個血管清道夫 幫你減血脂 避免心肌梗塞

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在香港，幾乎有一半成人都有高膽固醇問題，而且初期幾乎沒有明顯症狀，很多人在不知不覺中被動脈栓塞、心肌梗塞及中風等病患纏上。除了運動及體重控制之外，有5種有助護血管營養元素，不但有助降低壞膽固醇，還能幫助血管維持暢通！

5大通血管食物

能幫助通血管、降壞膽固醇的5大食物包括：

  1. 牛油果：牛油果可說是最強血管清道夫，這種水果含有豐富的油脂，當中的omega-9屬於好油。實驗顯示，每日吃半個牛油果，有助降低超壞膽固醇。

  2. 好油：攝取如橄欖油、苦茶油等好油有助提升好膽固醇，幫助守護心血管健康。若因為減肥而拒油，不但可加速老化，還會讓肌膚狀況變差。

  3. 燕麥：燕麥是常見的降血脂食材，它含有豐富的水溶性膳食纖維，有助消化系統健康，還可改善膽固醇、調節血糖，預防心臟病發作、中風，而它亦是美國心臟協會推薦的護心食材之一，可帶來抗氧化、抗發炎效果。

  4. 魚、魚油：魚油能降低脂肪肝、三酸甘油脂，並有清血管的效果，但就要慎重選擇魚類，一些深海大型魚可能受重金屬污染。

  5. 硒：硒能提升好膽固醇，除了蒜頭、木耳、雞蛋、豆腐等外，巴西果仁的含硒量更高，一天吃兩顆已經足夠身體所需，但過量攝取則可能導致掉髮、昏睡、嘔吐、腹瀉等不適症狀，一般從天然食物攝取則毋須擔心過量。

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