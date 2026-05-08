生活健康都避唔過！「頸部無痛腫塊」竟是癌 醫生揭發原因

一名60歲男性企業主平日不煙不酒、作息規律且維持運動習慣，卻在某天起床梳洗時發現左側頸部微腫。就醫檢查後，竟發現為長達12公分的條狀巨大腫瘤，經活檢確診為轉移性鱗狀細胞癌。衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科醫生鄧政宗提醒，頸部若出現無痛且持續變大的腫塊，應盡快就醫檢查。

後續安排正子電腦斷層(PET-CT)全身檢查，仍未找到原發病灶，最終經頸部腫塊切片確診為轉移性鱗狀細胞癌，屬於「原發不明癌症」。目前醫療團隊已規劃以化學治療與放射治療為主，並搭配中醫調理進行整體治療。

鄧政宗醫生表示，該名患者生活習慣良好，未有吸煙、飲酒習慣，屬典型健康族群。初步在診所觸診發現約6×5公分腫塊，轉診後透過磁力共振(MRI)檢查，實際大小達12×5公分，但鼻咽內視鏡並未發現原發腫瘤。

原發不明癌症 臨床並不少見須積極監察

鄧政宗醫生指出，「原發不明癌症」在頭頸部癌症中約佔5%，臨床上並不罕見。研究顯示約有八成原發病灶位於口腔區域，因此即使初步檢查未發現腫瘤來源，仍須持續追蹤與評估，才能制定最適合的治療策略。

煙酒風險高 頸部異常應及早就醫

鄧政宗醫生提醒，吸煙與飲酒為頭頸部癌症的重要風險因素，罹癌風險可增加2至3倍，若同時合併檳榔使用，風險更可高達40倍。若出現頸部無痛性腫塊持續變大，或合併聲音沙啞、喉嚨異物感等症狀超過兩周，應盡早就醫檢查，把握早期診斷與治療時機。