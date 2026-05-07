蕁麻疹評分 有助精準治療

蕁麻疹俗稱「風癩」，可分為很多類型，亦可概括地將病情分為「急性」或「慢性」。皮膚科專科醫生陳湧指，急性蕁麻疹是指病者的病徵少於6個星期，例如可能因為吃了本身過敏的食物或接觸了空氣中的致敏原，而誘發蕁麻疹。至於慢性蕁麻疹無論在成因、治療考慮上都較為複雜。 陳湧表示，相對急性蕁麻疹，慢性蕁麻疹(病徵持續6星期以上)成因較為複雜，「有時甚至會找不到原因，我們稱之為『慢性自發性蕁麻疹』。有部分則是因自身免疫系統失調，意思是免疫系統攻擊自己令身體出現蕁麻疹，所以成因比較難作概括的討論，但幸好仍有不少針對性的治療可以處理有關問題。」

綜合計分評估 評估蕁麻疹病情的嚴重程度，一般透過觀察發作時的範圍大小、病人自身感覺的痕癢程度，以及例如眼睛、嘴唇等位置有否出現皮下腫脹，陳湧續指，「我們也有機會用『UAS7』蕁麻疹檢測表，看看患者最近一星期的蕁麻疹發作情況，作出評分，最後綜合得出一個總分。分數愈高代表愈嚴重，有助更精準地給予治療。」

運動即發作 陳湧分享蕁麻疹個案：一位30歲左右女士，身體一直健康，忽然不知甚麼原因全身都容易出蕁麻疹，尤其做運動之後，例如稍為急步行，便可能全身皮膚都好像被蚊叮咬過，出現痕癢和輕微刺痛，並腫起一塊塊。停止運動一會便得到紓緩，但若再做稍為劇烈的運動便有可能再發作，所以她十分困擾。 「處理上，首先為她做了較簡單的治療，但未能有效紓緩。本來治療蕁麻疹其中一個要點是盡量避開誘發因素，但這位患者比較困難，總不能叫她以後都不做運動。所以她需要較有效精準的治療，最後決定使用生物製劑，可針對引致蕁麻疹的白血球。此藥物好處是相對安全，副作用不多但很有效，這位病人注射生物製劑後病情有明顯進步，數月之後她開始逐步停藥，即使跑步也很少再發作。」

找出致敏原 而若是急性蕁麻疹，治療首要是找出致敏原，並盡量將它移除，例如找出自己過敏的食物然後避免進食。藥物方面，一般用口服抗組織胺可令急性蕁麻疹得到控制。 「治療慢性蕁麻疹第一線也會用較新式的口服抗組織胺，若效果控制未如理想，例如痕癢指數仍持續地高，影響病者生活的話，第二線治療便可能會選擇生物製劑，希望較為精準地控制引致蕁麻疹的免疫反應。若生物製劑效果仍不理想，第三線治療可考慮口服免疫系統抑制劑，惟副作用相對較多，有機會影響肝、腎以及綜合免疫力，因此目前來說只用於嚴重而且其他安全的方法效果不理想時，才會考慮使用。」陳湧說。

充分休息減發作 大部分慢性蕁麻疹病人經一段時間治療後，有機會進入緩解期，發作得較疏甚至逐步消失，但亦有部分病人的病情可以持續多年。陳湧提醒，在生活上要盡量避開致敏原，減少壓力，有充分的休息，發作時也可以「涼敷」患處以減輕熾熱的感覺。有需要時根據醫生指示用藥，也可減少蕁麻疹發作的風險。