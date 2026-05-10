尿袋發脹｜鋰電池一異常很易出現熱失控 3個警號代表外置充電不能再用！

這個年代人人機不離手，不少人也會長備「尿袋」以備不時之需，不過要留意一般鋰電池壽命只有2至3年，市民平日應留意「尿袋」狀況，以免因發脹發熱而誤生意外。

尿袋發脹｜3個情況必須停用 由於鋰電池具有高能量密度，但化學活性高，一旦出現異常，容易引發「熱失控」，常見原因包括過度充電、使用未經檢驗產品，或電池遭撞擊、擠壓，導致內部結構受損等。 如「尿袋」出現以下3個情況，則應立即停止使用及棄置。 膨脹：外殻脹起且有變形情況 發熱：使用時溫度過高甚至燙手 冒煙：出現煙霧或異味

尿袋發脹｜尿袋有問題應如何處理？ 如果「尿袋」在使用或充電時出現異常，應立即停止充電子使用，建議盡快將其放在水中以終止其化學反應，加一點鹽也有助於電池放電。 如何回收充電池？ 取出電子產品內的充電池。 為安全起見，在電池的金屬端子上貼上膠紙，防止在儲存及運送中意外觸碰金屬端子，造成危險。 請不要將已損壞的充電池放入回收箱。對於容易損壞的充電池，請使用膠袋(例如重用新電池的包裝膠袋)及膠紙將電池密封。 將充電池交到回收點，以便循環再造。基於營運上的考慮，回收箱未必能夠放置於回收點的當眼處。請聯絡該回收點的前線職員或經理查詢詳情。