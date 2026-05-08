屁味｜放屁有臭雞蛋味恐腸道發炎 出現1種味是內出血須即時求醫 醫生教3招改善臭屁味

屁味雖然令人尷尬又難聞，但其實可能是身體所發出的警號。有醫生指出，屁味出現可能不止是消化出現問題，一旦出現臭雞蛋味有可能是腸道發炎，另外，若出現1種味道就要留意，因為有可能是內出血所致，需及時求醫檢查。醫生將屁味分為4大危險等級，並指出其味道出現的可能原因。

屁味｜放屁有臭雞蛋味恐腸道發炎 功能醫學教醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，植物性飲食者和高蛋白健身族的「氣體產物」會有截然不同的結果。植物性飲食者通常產氣量大，但氣味較單純(偏向發酵味)；而高蛋白飲食者雖然產氣量較少，卻容易出現濃烈的異味(偏向腐敗味)。歐醫生解釋指，出現這種差別的原因是與飲食結構和腸道菌叢的代謝產物有關。吃肉與吃菜分別所產生的屁味不同之處在於： 吃菜 成因：攝取大量纖維，益生菌分解時產生大量二氧化碳、氫氣。

特徵：氣體量大、壓力高，所以聲音通常比較響亮，但氣味往往沒有明顯異味(除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜)。 吃肉 成因：肉類蛋白質含有硫元素，若消化分解不完全，腸道細菌會代謝出硫化氫、糞臭素等臭味物質。

特徵：氣體量較少、通常無聲無息，但一釋放就是濃烈的「臭雞蛋味」。這代表腸道菌叢正在處理過多的蛋白質廢棄物，是消化力不足的警號。

屁味｜出現1種味是內出血須即時求醫 歐醫生表示，在功能醫學檢測中，會透過尿液有機酸或腸道菌叢分析來評估腸道健康。但在日常生活中，你可以用嗅覺來初步判斷自己的腸道狀態。以下將屁味分為四個等級： 等級 1：無味風(空氣型) 診斷：吃東西太快、吞入過多空氣。

解決方法：細嚼慢嚥，這不是腸道菌的問題，而是進食習慣的問題。 等級 2：微酸發酵味(澱粉型) 診斷：糖分或精緻碳水化合物吃太多，腸道菌過度發酵，可能與小腸細菌過度增生(SIBO)有關。

解決方法：減少甜食與精緻澱粉的攝取。 等級 3：臭雞蛋味(蛋白質腐敗型) 診斷：肉類蛋白質攝取過多，或「胃酸分泌不足」導致蛋白質未完全消化就進入腸道，被細菌腐敗分解。

解決方法：需要評估是否補充消化酵素(如蛋白酶)，或檢測胃酸功能(例如鹽酸甜菜鹼的輔助)。 等級 4：腐肉腥臭味(病理型) 診斷：氣味帶有魚腥味或類似死老鼠的腐臭味，暗示可能有嚴重的腸道菌相失衡、腸道出血或組織壞死。

解決方法：請務必就醫，進一步檢查腸道健康狀況。

屁味｜醫生教3招改善臭屁味 若發現自己經常處於等級 3的臭雞蛋味等級，除了社交上的尷尬，這其實也代表你的腸道正處於慢性發炎的風險之中。硫化氫雖然在微量時有保護腸道的作用，但濃度過高會損害腸道黏膜，導致「腸漏症」(Leaky Gut)，進而引發全身性的慢性發炎。以下三個建議方向，可以幫助改善這種情況： 1. 檢視肉菜比例 不要只吃肉，膳食纖維能吸附腸道中的毒素，並加速糞便排出，減少蛋白質在腸道中的腐敗時間。每餐至少一半以上的蔬菜量，有助於平衡腸道環境。

2. 提升消化力 臭屁的源頭往往是「無法徹底消化」的那塊肉。消化力不足時，可以考慮適度補充鹽酸甜菜鹼(Betaine HCl)或蛋白酶類的消化酵素，從源頭減少蛋白質進入大腸被細菌腐敗的機會。(建議在功能醫學醫生或營養師指導下使用) 3. 避開過敏原與精緻糖 精緻糖與慢性食物過敏原(常見如麩質、乳製品)會持續刺激腸道，引發發炎反應。適時避開這些食物，能幫助腸道黏膜修復，讓腸道菌叢恢復平衡。 歐醫生表示，放屁是身體正常的排毒反應，但「味道」是腸道送給你的健康警號。