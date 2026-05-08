肥胖｜小朋友飲珍珠奶茶易生唔高或性早熟 醫生教4招幫孩子戒含糖飲料

珍珠奶茶的商店林立，很多小朋友都容易接觸到。不過，有醫生指出，若發育時期的孩子常常喝珍珠奶茶，有可能會令生長激素分泌受到影響，不但會影響身高發展，更可能會造成性早熟。醫生指出，如果要預防這種情況，就需要孩子戒掉含糖飲料，他提出4種做法。
肥胖｜小朋友飲珍珠奶茶易生唔高或性早熟
營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，曾有一名男童年僅10歲，習慣地日喝一杯珍珠奶茶，結果體重到達70kg，經檢查後發現，胰島素阻抗指數竟高達20，在臨床上屬於相當嚴重的代謝異常。後來，家長讓男童戒掉含糖飲料，並每天陪孩子外出運動，結果覆診後胰島素阻抗明顯改善，體力與精神狀態也大幅提升。
肥胖｜「微糖」都是陷阱！珍珠本身也是糖分炸彈
劉醫生指，許多人喝珍珠奶茶會選擇「全糖、半糖或微糖」，覺得這樣就能控制糖分，但實際差距比想像中大。用方糖來換算，一顆方糖約等於4公克糖。一杯700毫升的珍珠奶茶：
全糖：含糖約60至70克 → 相當於15至17顆方糖
半糖：含糖約30至35克 → 相當於7至9顆方糖
微糖：含糖約15至20克 → 相當於4至5顆方糖
所以，即使選擇「微糖」攝取的糖量仍然不低。
很多人忽略了一點：珍珠本身也含大量糖。珍珠是用樹薯澱粉做的，煮熟後會浸泡在糖漿裡入味。一份珍珠(約50至100公克)含糖約20至30克，等於5至7顆方糖。所以，一杯全糖珍奶再加上珍珠，總糖量輕輕鬆鬆就超過20顆方糖。這對任何孩子來說都是巨大負擔，早已超出世界衛生組織建議的每日糖攝取低於25公克的標準。
肥胖｜高糖環境如何傷害身體？
劉醫生指，當身體長期處於高糖環境時，血糖會頻繁飆升，胰臟必須不斷分泌大量胰島素來應付。時間久了，細胞對胰島素越來越遲鈍，就形成胰島素阻抗。這不只是一串數字異常，而是代謝疾病的起點——會導致脂肪堆積、身體慢性發炎，未來罹患第二型糖尿病的風險大增。對還在發育的孩子來說，影響更不只肥胖，而是：
過多糖分會抑制生長激素，可能影響身高。
胰島素過高會干擾性荷爾蒙，影響第二性徵發育，甚至引發性早熟。
血糖劇烈波動還會影響情緒與專注力，讓孩子容易累、易怒、學習效果變差。
而且大人也難逃影響，當長期飲用含糖飲料同樣會讓成人面臨脂肪肝、三酸甘油脂升高、代謝症候群及心血管疾病的風險。臨床上越來越多從不喝酒卻有脂肪肝的患者，背後的元兇就是過量的糖。
肥胖｜4招幫孩子戒掉含糖飲料
劉醫生提醒，如果要幫孩子戒掉含糖飲料，與其強硬禁止，不如建立替代方案：
逐步減糖：讓孩子從全糖慢慢過渡到半糖、微糖，最後嘗試無糖。
提供替代飲品：無糖茶、檸檬水、加點水果片的水。
改變生活情境：將「放學喝飲料」改成「放學去運動或散步」，讓快樂來源不再依賴甜味。
家長身教：當大人自己減少含糖飲料，孩子自然更容易跟進。
健康的基本原則其實很簡單，多吃蔬菜、穩定血糖；多喝水、幫助代謝。這些看似平凡的習慣，卻是維持健康最重要的基石。孩子不是不聽話，而是活在一個「太甜」的環境裡。只要我們願意幫他們做出一點改變——從一杯珍珠奶茶，換成一杯水加上一段運動的時間——身體就會慢慢回到正軌。健康從來不是偶然，而是每一天選擇的累積。。