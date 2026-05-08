肥胖｜小朋友飲珍珠奶茶易生唔高或性早熟 醫生教4招幫孩子戒含糖飲料

珍珠奶茶的商店林立，很多小朋友都容易接觸到。不過，有醫生指出，若發育時期的孩子常常喝珍珠奶茶，有可能會令生長激素分泌受到影響，不但會影響身高發展，更可能會造成性早熟。醫生指出，如果要預防這種情況，就需要孩子戒掉含糖飲料，他提出4種做法。

肥胖｜小朋友飲珍珠奶茶易生唔高或性早熟

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，曾有一名男童年僅10歲，習慣地日喝一杯珍珠奶茶，結果體重到達70kg，經檢查後發現，胰島素阻抗指數竟高達20，在臨床上屬於相當嚴重的代謝異常。後來，家長讓男童戒掉含糖飲料，並每天陪孩子外出運動，結果覆診後胰島素阻抗明顯改善，體力與精神狀態也大幅提升。

肥胖｜「微糖」都是陷阱！珍珠本身也是糖分炸彈

劉醫生指，許多人喝珍珠奶茶會選擇「全糖、半糖或微糖」，覺得這樣就能控制糖分，但實際差距比想像中大。用方糖來換算，一顆方糖約等於4公克糖。一杯700毫升的珍珠奶茶：