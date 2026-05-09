喉嚨痛｜喉嚨痛到飲水都痛 點分係流感定腸病毒？醫生揭4胸痛昏睡症狀需即時求醫

手足口病｜喉嚨痛到飲水都痛 點分係流感定腸病毒？醫生揭4胸痛昏睡症狀需即時求醫

手足口病通常由腸病毒引起，比普通流感更具傳染性，到底如何區分症狀？有醫生指出，季節交替之際，腸病毒與流感往往接連來襲，若出現嚴重喉嚨痛的時候，可能會令人困惑到底是流感還是腸病毒。醫生如何識別，並指出一旦出現4症狀如胸痛或昏睡都需要及時求醫檢查。

手足口病｜喉嚨痛點分係流感定腸病毒？

耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，當小朋友感染上腸病毒與流感時不知如何分辨及處理，其實這兩種疾病可以從喉嚨的外觀做出初步區分：

腸病毒咽峽炎：喉嚨深處會出現明顯的白色潰瘍，疼痛感極高，孩子連喝水都可能痛到哭泣。

流感咽喉炎：整個喉嚨呈現瀰漫性紅腫與充血，吞嚥時會有刺痛感，但不會出現潰瘍病灶。

手足口病｜3大居家護理重點

胡醫生指出，若家中有2個小朋都同時感染上腸病毒與流感時，他建議居家照護要留意3大重點：