喉嚨痛｜喉嚨痛到飲水都痛 點分係流感定腸病毒？醫生揭4胸痛昏睡症狀需即時求醫

手足口病通常由腸病毒引起，比普通流感更具傳染性，到底如何區分症狀？有醫生指出，季節交替之際，腸病毒與流感往往接連來襲，若出現嚴重喉嚨痛的時候，可能會令人困惑到底是流感還是腸病毒。醫生如何識別，並指出一旦出現4症狀如胸痛或昏睡都需要及時求醫檢查。
手足口病｜喉嚨痛點分係流感定腸病毒？
耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，當小朋友感染上腸病毒與流感時不知如何分辨及處理，其實這兩種疾病可以從喉嚨的外觀做出初步區分：
腸病毒咽峽炎：喉嚨深處會出現明顯的白色潰瘍，疼痛感極高，孩子連喝水都可能痛到哭泣。
流感咽喉炎：整個喉嚨呈現瀰漫性紅腫與充血，吞嚥時會有刺痛感，但不會出現潰瘍病灶。
手足口病｜3大居家護理重點
胡醫生指出，若家中有2個小朋都同時感染上腸病毒與流感時，他建議居家照護要留意3大重點：
1. 隔離策略
兩個孩子應分房睡覺，餐具、毛巾等個人用品各自分開使用。
建議由固定一位家人照顧腸病毒患者，另一位照顧流感患者，避免交叉接觸。
若不得已需由同一人照顧，請在接觸完一名孩子後確實洗手並更換乾淨衣物，再接觸另一名孩子。
2. 消毒方式完全不同
腸病毒：酒精無效，必須使用稀釋漂白水(濃度500–1000 ppm)進行環境與物品消毒。
流感：75%酒精即可有效消毒。
建議準備兩組消毒工具，分別處理，避免混淆。
3. 飲食照護不可顛倒
腸病毒：因口腔潰瘍疼痛，應給予冰涼、軟質、易吞嚥的食物，例如布甸、雪糕、乳酪、豆花。
流感：適合溫熱、好消化的食物，如粥、雞湯，有助於緩解呼吸道不適與補充體力。
常見錯誤：給腸病毒的孩子喝熱湯，會使潰瘍處更加疼痛；給流感的孩子吃冰涼食物，反而可能誘發或加重咳嗽。務必根據疾病特性選擇合適的飲食。
手足口病｜醫生揭4胸痛昏睡症狀需即時求醫
胡醫生提醒，若出現下列情況應立即求醫
持續昏睡、精神活動力明顯下降
肌躍型抽搐
呼吸困難、胸痛或胸悶
退燒後又再次出現高燒(可能為雙重感染)
胡醫生提醒，家長若能正確區分兩種疾病，並採取對應的照護措施，就能有效降低家庭內交叉感染的風險，幫助孩子順利度過病程。若仍有不確定的地方，歡迎至門診讓醫師協助評估。