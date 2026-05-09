40歲想見到腹肌？減脂策略3個重點助你持續燒脂

40歲後難以見到腹肌，很多人以為是老化和新陳代謝變慢；同時又向錯的方向努力，不斷做捲腹、帶氧運動、戒碳水。其實要見到腹肌，只需要維持肌肉量、減少體脂，維持足夠長的時間，腹肌自然顯現。跟隨以下3步驟減脂系統即可。

首選阻力訓練 要見到腹肌，阻力訓練比起拚命做捲腹或瘋狂有氧應更加優先。阻力訓練才是保留肌肉、提升代謝的關鍵。肌肉組織本身是代謝活躍的，擁有更多肌肉，意味著身體在靜止狀態下也會消耗更多熱量。其次，肌肉能儲存碳水化合物作為「肌糖原」，這能讓身體將吃進去的碳水轉化為能量，而非堆積成脂肪。如果只依靠節食搭配大量有氧，身體容易同時燃燒脂肪與肌肉，肌肉流失為中年人大忌。當做好阻力訓練，有助避免肌肉流失、提升力量、助維持代謝健康，當成功減脂的時候，便會有更良好體態。

三步驟減脂系統 第一階段：計算熱量設定起跑點 重點在於「量化」，不要盲目猜測。 熱量計算：將體重(磅)乘以16作為「維持熱量」的基準。假設200磅的人，初始目標約為3,200大卡。 蛋白質攝取：蛋白質是減脂期的保護傘。基礎建議為每磅體重攝取0.8到1克蛋白質；當減脂進入後期，為了防止身體分解肌肉，可將比例提升至1.3克。 數據追蹤：每天固定時間量體重(最理想是早上起床去洗手間後和吃早餐之間的時間)，並計算「每周平均值」。如果每周平均體重下降，代表熱量赤字有效；如果體重持平，則須減少攝取100至200大卡；體重上升的話，則須減少250至500大卡。

第二階段：校準應對停滯期 減脂過程中一定會遇到停滯，關鍵在於「精準且微調」。 停滯判斷：當體重連續兩周沒有變化，便很大機會是進入停滯期，此時就要開始調整減脂計劃。 調整公式：先將每日熱量攝取減少約200大卡；當再次出現停滯時，每周增加15分鐘有氧運動，如此類推。 不要同時大砍飲食又瘋狂增加有氧，否則會導致身體極度疲勞且代謝受損，也難有動力繼續減脂。

第三階段：承諾長期抗戰 這階段是在處理「代謝適應」以及心理上的「飢餓感」。 對抗NEAT下降：當人進入熱量赤字時，身體會下意識減少非運動性的熱量消耗(例如變得不想動、少做動作)，這是導致減脂停滯的主因之一。可強制要求自己每天達成8,000到10,000步的行走量。 對於飽足感，宜選擇熱量低、體積大的食物(如大量蔬菜、沙律)，比吃高熱量食物更容易撐過減脂期。此外，利用間歇性斷食(如8小時進食窗口)來減少進食次數，讓自己每一餐都能吃得更滿足，避免因小量多餐導致的持續飢餓感。

練出腹肌是一場馬拉松，不要試圖尋找捷徑，而是透過「阻力訓練保留肌肉」+「微調熱量赤字」+「維持日常活動」來達成。這套邏輯能讓你在不犧牲肌肉量的前提下，穩定地看到腹部線條。