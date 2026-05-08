超聲波介入治療 速治五十肩

五十肩，又稱冷凍肩或肩周炎，常發生於50歲左右人士身上。雖然不治理，肩膊也會在2至3年間慢慢康復，但中途要忍受長時間的痛楚與肩膀活動受限，降低生活質素。求醫的話，透過最新的超聲波介入治療，有機會可在幾個月內回復關節活動幅度和功能，大大縮短肩膊痛的時間。 骨科專科醫生蕭錦滔表示，「肩關節最內層有關節囊膜，外圍則有不同的韌帶連接骨頭，最外層是肌肉。而肩周炎就是囊膜出現大範圍炎症，令關節活動受限。」 輕微發炎累積而成

原發性肩周炎沒有特定原因，「隨年紀可能一些輕微的損傷或退化，引起輕微發炎；當輕微發炎慢慢累積，就變成大範圍發炎，波及整個肩關節，令關節囊膜繃緊、纖維化，難以郁動像被冰封一樣。」另外，創傷也是誘發因素之一，「例如去旅行，提著很重的行李扭傷肩關節，令肩關節韌帶出現細微撕裂，而引發發炎反應。」 患有糖尿病及甲狀腺問題的人士，都屬肩周炎高危族，「甲狀腺問題會影響一些軟組織的纖維結構，尤其甲狀腺機能低下(甲減)患者，關節囊出現病變的風險增加。」

生活質素大減 如要分辨肩膊痛是否肩周炎，患者可自行簡單測試，如果痛楚只出現在某一方向舉手，較大機會與舉手方向相關的肌腱問題；若肩關節多個方向活動都會僵硬和痛的話，便很有可能是肩周炎。 坊間流傳肩周炎大多會自行康復。蕭錦滔認為，這說法雖然沒錯，但患者生活質素要付出一定代價，「首先是簡單如梳頭、穿衣服等的生活日常都顯得非常困難；夜痛(晚上睡覺痛醒)影響睡眠質素，直接影響日間生活和工作表現，這情況或持續2至3年。」求診時，醫生會以問診、X光、超聲波或磁力共振檢查，作出全面評估。

數周明顯改善 針對較嚴重的肩周炎，可考慮超聲波介入治療。蕭錦滔續指，「這治療的好處是毋須開刀，創傷輕微，患者一般治療後痛楚明顯受控，即日可開始做物理治療。大部分患者1至3周已有明顯改善，配合物理治療，3至4個月已回復至接近正常水平。」治療程序先會透過超聲波的引導下，在患者的頸部臂叢神經注射麻醉藥，令痛楚減輕；然後繼續運用超聲波引導，將消炎止痛藥物精確地注射到受影響的韌帶和囊膜組織，達到高效和集中的治療效果。此時再用牽引的方法，以特定角度將肩膊活動範圍大幅度改善。「大前提是患者沒有痛楚，如有痛的話身體的自我保護機制將防止肩膊進一步拉鬆，所以麻醉、止痛和消炎至關重要。」若患者除五十肩外，韌帶同時斷裂的話，則會考慮以手術方式，修補韌帶並鬆解黏連，恢復關節活動能力。