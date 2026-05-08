【全城咳不停！】總有個「咳神」在左近 為什麼久咳總是無法斷尾？

最近無論搭地鐵、辦公室開會，還是在電影院，身邊總有一個「咳神」咳個不停，不但咳聲連連，嚴重時更會咳到上氣不接下氣，甚至咳到乾嘔！而你自己都有可能是那位「咳神」！流感剛癒、濕熱空氣夾雜冷氣環境，喉嚨自然會頻頻痕癢，一不小心再接觸塵埃、毛髮等，就一定會狂咳不止，或者忍到眼淚直流、面紅耳赤，在流感高峰期狂咳不停還一定會遭受旁人側目！完全是社會性死亡！ 久咳不癒是肺部的「無聲吶喊」？ 明明上一刻可能還安坐辨公室中，身體沒有任何異樣，下一秒就開始到咳面紅耳赤，久久不能停下，而這種咳嗽情況嚴重影響生活但沒有其他連帶症狀，讓人無從入手、疏於警覺，不少人以為是長期處於冷氣環境致氣管敏感，想止咳就多喝幾杯溫水或吃喉糖就應足以解決，這些方法只能暫時舒緩，治標不治本，狂咳情況依然持續不斷、反反覆覆！

其實「久咳」是身體發出的求救訊號，提醒自己氣管與肺部組織可能已經受損！而且醫學上，成人持續超過8週的咳嗽或兒童持續超過4週的咳嗽就被定義為「慢性咳嗽」，如果不認真處理，只會越咳越傷肺！ 止咳只是「治標」 肺部修復才是「治本」 想有效止咳，就要明白「久咳」不止其實是肺部及氣管兩者同時受損導致，所以單純止咳絕對不夠，想真正斷尾就必須採取「即時止咳」及「長效強肺」雙管齊下才是治標治本！

Return Tiger C 虎乳散 8 大成份止咳強肺 不想再咳到遭旁人側目？100%日本製造的「 Return Tiger C虎乳散 」就是久咳救星！產品絕無西藥成分、無添加、不含人工色素、香料及防腐劑，更是與日本大學的共同研究及有特許專利。獨有即溶技術，顆粒精細，無需配水即可入口即化，方便服用，隨時隨地消除尷尬咳嗽！

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醫學級虎乳芝 X 乳鐵蛋白 長效養肺強免疫 治標亦需固本，止咳後持續強化肺功能至關重要。Return Tiger C虎乳散特別加入醫學級TigerPro™虎乳芝，其清熱潤肺功效顯著，能有效改善咳嗽、喉嚨痛等問題。研究證實，虎乳芝有助提升身體抗病毒能力，強化整體免疫系統，特別適合鼻敏、喉嚨過敏及氣喘人士日常調理。

配方同時融入核心免疫蛋白「乳鐵蛋白」，能針對性改善免疫機能。對於常有皮膚敏感或腸胃不適的過敏體質者，乳鐵蛋白可增強腸道黏膜防禦力，幫助清除病原體、阻擋害菌入侵，因而被譽為「健康第一道防線」。醫學級TigerPro™ 虎乳芝與乳鐵蛋白強效協同，不僅幫助調節免疫力，更能從根源抑制病原體侵襲，為呼吸系統築起長遠保護。 98%用家實證！快速止咳兼長效調理

產品成效如何，用家回饋最真實。超過98%用家表示，Return Tiger C虎乳散 能快速舒緩咳嗽、減少痰液，並明顯紓解喉嚨痛。不少用家更反映，持續使用後整體免疫力有所提升，過敏體質亦得到改善，在轉季或空氣品質不佳時，咳嗽、鼻敏反覆發作等身體反應明顯減輕。更能增強呼吸道與肺功能，改善氣管敏感及慢性咳嗽問題。這款配方不僅急緩咳嗽不適，更致力助您從內而外強化呼吸健康，迎來更輕盈自在的生活。 用戶真實分享 終於能一夜好眠！

超過九成用家認同有效即時止咳化痰，持續服用久咳不再復發。

Eric Kwok表示：「服用後真的能有效止咳並幫助清走痰液，喉嚨痕癢和分泌物的情況亦明顯改善。咳嗽次數愈來愈少，已不再半夜咳醒，可以一覺睡到天亮，氣管舒暢得多。現在我堅持每日服用1包，做節目和唱歌時聲音也明顯改善，不再沙啞。」

明思亦分享：「在外面咳到厲害時真的非常尷尬，只要即刻服用1包，就能快速緩解喉嚨痕癢。 馬上感受到喉嚨有涼爽舒適的感覺，十分舒服！現時流感高峰期，我都會讓仔仔囡囡服用，預先增強免疫力，減少生病機會。」

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