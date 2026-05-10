黑龍江女一食嘢就變大細眼　醫：先天神經分化異常

黑龍江一名女子每次吃東西時，都會出現一側眼睛明顯變大、另一側變小的「大細眼」現象，引發網友熱議。經醫生檢查後，確認罹患罕見的「下頜瞬目症候群」，屬於先天性神經傳導異常疾病。 據《海報新聞》等內媒報道，曹女士家住黑龍江雞西，從小嘴巴與眼睛的神經就像「串線」，只要張嘴、吃東西或咀嚼，眼皮就會不自主跟着動作，導致雙眼大小明顯不同。不過她強調，該症狀並不影響健康，目前也能以平常心面對外界目光。 神經訊號出現「搭錯線」

醫生說明，「下頜瞬目症候群」是一種先天性神經發育異常，正常情況下，控制咀嚼的三叉神經與控制眼皮開合的動眼神經，各自獨立運作；但部分患者在胚胎發育過程中，神經訊號出現「接錯線」情況，導致咀嚼、張嘴或吞嚥時，會連帶牽動眼皮肌肉。 常見症狀包括，一吃東西、一張嘴，單側眼皮就會突然抬高或下垂；有些患者甚至在說話、吞嚥或咀嚼時，眼睛會不自主眨動或張大，因此形成明顯「大細眼」狀態。症狀多半只影響單側眼睛，通常從嬰幼兒時期就存在，只是往往在開始進食固體食物後，才被家長察覺。

大多數屬於良性病例 醫界指出，大多數患者屬於良性病例，不會影響視力、咀嚼能力或整體健康，也不會傳染、惡化，更不會引發其他神經系統疾病，因此無須過度恐慌。除非症狀嚴重影響視野或生活品質，否則多數情況不需要特別治療。 至於發病原因，目前認為與胎兒發育期間神經分化異常有關。專家表示，這類情況通常屬於偶發性發育變異，並沒有明確遺傳規律，也並非孕期行為不當所導致。醫生提醒，若發現孩子出現類似「咀嚼時眼皮同步動作」現象，可至眼科或神經科檢查確認，但大多不需過度擔心。