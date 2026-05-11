消毒環境｜室內消毒酒精亂噴恐致頭暈氣喘 抹比噴更有用！醫生揭3招空間消毒大法

害怕環境有很多細菌，所以大面積噴灑消毒酒精以消毒環境？有醫生指出，其實在日常生活中在室內空間中亂噴消毒酒精有可能出現吸入風險，導致頭暈及哮喘。另外，其實使用消毒酒精「擦拭」的版本比「噴霧」版本更有用！醫生指出，有3大空間消毒方法，才是正確有效的消毒殺菌方法。

消毒環境｜室內消毒酒精亂噴恐致頭暈氣喘 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，疫情後，消毒已經變成許多人的日常反射動作。酒精因為方便取得、殺菌快，成為手部與環境清潔的首選。但當一個好工具被錯誤使用時，反而可能從「防護」變成「危害」。最近在公共場所仍然可以看到不少人對著桌面、椅子，甚至整個空間大面積噴灑酒精。這種做法不僅缺乏科學根據，還可能帶來呼吸道刺激、火災風險、以及消毒效果大打折扣等問題。問題的根源在於大家知道「酒精能殺菌」，卻不清楚「怎麼用才對」。當中風險包括：

1. 吸入風險： 酒精(例如濃度70%的乙醇或異丙醇)揮發性極強，大面積噴灑後會迅速形成氣溶膠，當空氣中的酒精濃度升高，可能會刺激眼睛、鼻子、喉嚨，可能引發： 頭暈

噁心

咳嗽

誘發哮喘(尤其對敏感體質者) 在密閉空間、冷氣房、車內進行大面積噴灑，風險更高。所以，當在咖啡店對著桌子狂噴酒精，旁邊的過敏或氣喘患者可能因此不舒服。 2. 易燃危險： 酒精是高度易燃液體。噴灑後，空氣中會瀰漫可燃蒸氣，一旦接觸到打火機、電器火花甚至靜電，就可能瞬間燃燒。曾發生過「噴完酒精後點火，導致燒燙傷」的意外案例。

3. 消毒效果變差 酒精要有效殺菌，必須符合兩個條件： 濃度維持在60%至80%

有足夠的「接觸時間」(contact time) 大面積噴灑的問題在於酒精太快揮發，接觸時間太短；表面不一定被完整覆蓋；無法確保所有病菌都被消滅。正確且更有效的方式是「擦拭」，透過擦拭可以延長酒精停留時間，同時帶走灰塵與汙垢。 4. 皮膚與環境傷害 長期或大量接觸酒精可能導致： 手部皮膚乾裂、接觸性皮膚炎

對寵物(特別是貓狗)具有毒性

對嬰幼兒的呼吸道造成刺激

消毒環境｜3招空間消毒大法 黃醫生指出，正確使用酒精的方式是： 1. 永遠是「清潔雙手」 病毒主要透過雙手觸摸口、鼻、眼而進入人體。因此，使用酒精乾洗手液「搓揉雙手」才是核心，而不是對著空氣或環境亂噴。 2. 環境消毒請用對方法 如果真的需要消毒物體表面(例如門把、桌面)，建議： 保持通風

使用稀釋漂白水(次氯酸鈉)進行擦拭

或選用合格的環境消毒劑，並依照說明使用 黃醫生提醒，酒精是有效的消毒工具，但重點是使用正確的濃度、適當接觸時間方式，健康防護的關鍵不是「做更多」，而是「做對」。與其盲目噴灑，不如用科學方法：以擦拭取代噴霧、以通風取代迷信味道、以精準操作取代過度濫用。