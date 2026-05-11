入辦公室就皮膚乾、頭髮毛躁又疲倦？專家指出關鍵處 4方法幫助緩解

不少上班族可能早上進辦公室時精神飽滿，但到中午或下午卻接連出現皮膚乾癢、頭髮毛躁，連臉部也看起來浮腫，整個人顯得比上午更疲憊。有許多外國網友將相關症狀歸咎於環境問題。醫生也指出，辦公室常見的暖氣與空調，可能導致空氣濕度變低與通風不良，久而久之易讓人體感到不適，甚至出現意識昏沉等情況。
辦公室低濕度常見 皮膚屏障易受影響
一名女網友在TikTok以影片分享自己上班前後的外觀差異，早上9點時，她的皮膚和髮質都看起來都很清爽，但在下午1點時，她的頭髮卻顯得油膩，臉部也有些浮腫，一連串的畫面引起許多網友熱議，大家也將這個現象稱為「辦公室空氣理論(office air theory)」
美國皮膚科醫生瑪麗莎加希克(Marisa Garshick)表示，辦公室常使用空調或暖氣，會導致空氣濕度偏低，皮膚屏障可能因此被干擾，並加速水分流失。加希克醫生進一步指出，乾燥的空氣可能讓皮膚乾癢、髮質毛躁或易產生靜電，也可能讓既有的濕疹等問題惡化。
研究：低濕度室內待6小時 皮膚可能發紅或粗糙
另有一項韓國研究顯示，大眾在低濕度、高溫度的室內環境待約6小時，例如冬季的辦公室，皮膚可能因此發紅或變得粗糙，也更易出現皺紋，若是長期暴露在這類環境下，還可能有加速老化跡象。一項馬來西亞文獻綜述也提到，辦公室通風不佳可能讓一氧化碳與二氧化碳累積，其中暖氣可能產生一氧化碳，而二氧化碳則來自多人同處一室時的呼吸作用所致。洛杉磯縣公共衛生局官網也指出，這些氣體可能刺激眼睛與呼吸道，並引發頭痛、疲倦與意識昏沉，該現象在過去也被稱為「病態建築症候群(sick building syndrome)」。
員工變多也可能讓環境惡化 專家：敏感度因人而異
美國伊利諾大學健康體系(UI Health)職業與環境教授兼主任，同時也是醫生的彼得奧里斯(Peter Orris)表示，即使辦公室原本通風良好，但隨著企業擴編後人數增加，也可能改變空氣狀況。奧里斯醫生也指出，個體敏感度差異可能讓問題更難被察覺，不是每個人都會感覺明顯不適。
不只空氣 久盯螢幕、久坐也會讓人更疲憊
不過，辦公室的不適感不一定只來自空氣，多篇跨國研究綜述提到，長時間盯電腦可能造成眼睛疲勞、腰痠背痛與焦慮症，而久坐也可能影響記憶力與注意力。美國密西根州立大學人資與勞資關係學院副教授安潔拉霍爾(Angela T. Hall)表示，進辦公室上班不代表螢幕使用時間會減少，因不少員工即使在辦公室，仍得整天進行線上會議。
視訊會議放大容貌焦慮 學者：畫面可能失真
霍爾教授指出，線上會議也可能讓人更在意外貌，覺得自己看起來比實際情況更糟。美國研究顯示，大眾在視訊通話時注意自己的時間愈長，情緒可能愈受影響。霍爾教授表示，科技影像呈現的樣子可能和鏡子映照的外貌不同，可能出現某種失真感。
怎麼改善？皮膚科醫生：保濕、補水、少摸臉
大眾仍有一些可行的調整方法，加希克醫生建議，可在辦公室的桌邊準備保濕噴霧，或使用質地較輕的免沖洗護髮品，並避免頻繁摸臉，同時也要適時補充水分。加希克醫生也表示，在家可把修復皮膚屏障當成重點，例如使用成分溫和的護膚品，必要時可搭配加濕器。
工作疲憊？學者：和同事聊兩句也有用
另外，辦公室帶來的疲憊感也可以從人際互動改善，一項美國研究顯示，同事之間的簡短閒聊雖然會分心，但可能提升工作中的幸福感。霍爾教授也表示，人類是社會性動物，同事之間花兩三分鐘打招呼，或一起去茶水間走走，甚至在休息時相約散步，都可能有助於改善疲憊感。
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