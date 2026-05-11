入辦公室就皮膚乾、頭髮毛躁又疲倦？專家指出關鍵處 4方法幫助緩解

研究指出，同事之間的簡短閒聊雖然會分心，但可能提升工作中的幸福感。

不少上班族可能早上進辦公室時精神飽滿，但到中午或下午卻接連出現皮膚乾癢、頭髮毛躁，連臉部也看起來浮腫，整個人顯得比上午更疲憊。有許多外國網友將相關症狀歸咎於環境問題。醫生也指出，辦公室常見的暖氣與空調，可能導致空氣濕度變低與通風不良，久而久之易讓人體感到不適，甚至出現意識昏沉等情況。

辦公室低濕度常見 皮膚屏障易受影響

一名女網友在TikTok以影片分享自己上班前後的外觀差異，早上9點時，她的皮膚和髮質都看起來都很清爽，但在下午1點時，她的頭髮卻顯得油膩，臉部也有些浮腫，一連串的畫面引起許多網友熱議，大家也將這個現象稱為「辦公室空氣理論(office air theory)」

美國皮膚科醫生瑪麗莎加希克(Marisa Garshick)表示，辦公室常使用空調或暖氣，會導致空氣濕度偏低，皮膚屏障可能因此被干擾，並加速水分流失。加希克醫生進一步指出，乾燥的空氣可能讓皮膚乾癢、髮質毛躁或易產生靜電，也可能讓既有的濕疹等問題惡化。