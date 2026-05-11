頭暈耳鳴 或患急性內耳迷路炎

早前張敬軒突然患上「急性內耳迷路炎」，並缺席之後的音樂會。耳鼻喉專科醫生梁藹心指患者會感到天旋地轉、聽力受阻，在使用2至3天止暈藥後開始前庭復康運動，有助康復。 梁藹心表示，「內耳有一個構造叫『迷路』(labyrinth)，包含感應聲音的耳蝸及負責平衡的前庭與半規管。由於這兩個結構共用同一個液體系統，所以炎症通常會影響聽力，平衡訊號也會嚴重偏差。當大腦接收到左、右耳完全不對稱的訊號，就像兩部引擎的轉速不一，導致大腦視覺與平衡感失去協調，產生嚴重的天旋地轉(vertigo)。這種暈眩伴隨嘔吐及平衡力喪失，病人往往連站立都有困難。」

多於病毒感染後發病 大部分急性內耳迷路炎個案屬於病毒感染後反應。梁藹心指有兩個可能，「引起感冒的病毒(如流感病毒、腺病毒)，可能直接經血液或微小通道進入內耳；更有可能的是感冒後，人體免疫系統處於高亢狀態，產生的炎症反應誤傷了內耳的敏感組織。」 出現聽力下降及耳鳴，代表炎症已經累及耳蝸神經。「雖然大分部病人會完全康復，但若延誤求醫，毛細胞壞死後會變成永久聽力損失。發病後72小時最關鍵，若『突然聽唔到嘢』，須視為急症處理。」

前庭復康運動助復元 治療急性內耳迷路炎，早期會使用高劑量類固醇以減輕神經發炎；急性期會給予止暈藥及止嘔藥紓緩症狀。若懷疑細菌感染，則須使用抗生素。急性期(約3至5天)過後，醫生會建議進行前庭復康運動(Vestibular Rehabilitation Training)，透過一系列轉頭、定視及平衡練習，訓練大腦去適應及補償受損的平衡訊號。 梁藹心提醒，長期服用止暈藥抑制前庭系統，或使大腦難以重啟平衡感，以致眩暈感拖延幾個月都無法完全康復。 紓緩壓力減復發 壓力與急性內耳迷路炎不無關係。梁藹心解釋，「壓力大時皮質醇上升，會抑制免疫系統，若剛好感冒，病毒就更容易影響到深層的內耳神經。臨床上亦有不少患者因壓力大而暈眩徵狀再次浮現，原因是大腦學懂了『補償』受損的平衡訊號，當勞累、情緒波動、壓力大時，大腦處理能力下降，徵狀便再次出現。」因此學習釋放壓力、充足休息相當重要。

小心中風即送院 若突然發病，患者可即時坐下或躺下，並固定視線於一點，或閉目養神，有助避免跌倒及減低暈眩感。身邊人可攙扶患者到安全地方，帶備膠袋或桶以防患者嘔吐，而患者側卧可避免嘔吐物堵塞氣道。由於急性內耳迷路炎與中風徵狀相似，若發現患者說話含糊不清、單邊手腳無力、複視、劇烈頭痛，必須即時送院救治。