骨質疏鬆無聲無息！牙醫：牙科X光片非診斷工具 但可透露早期警號

劉淑韻醫生強調，牙科PANO影像不能用來診斷骨質疏鬆，也不應由牙醫直接下診斷，但仍可作為早期風險提醒，協助牙醫辨識可能需要轉介至家醫科、內科或骨科進一步評估的族群。

在高齡化社會趨勢下，骨質疏鬆症已成為影響長者健康與生活質素的隱憂之一，且患者在早期可能無明顯症狀，直到跌倒、撞傷等造成骨折後才就醫檢查，導致延誤治療。劉淑韻牙醫指出，除了傳統檢查工具外，日常牙科使用的全景X光片(Panoramic radiograph, PANO)可觀察到下顎骨皮質的變化，亦有研究顯示與全身性骨質疏鬆風險相關，牙醫可藉此提醒患者留意可能的早期警號。

骨質疏鬆高風險群多未主動做骨密度檢查 牙科全景片相對普及

劉淑韻醫生指出，骨質疏鬆帶來的脊椎壓迫性骨折，常見導致慢性疼痛與活動受限，其中髖部骨折更可能導致患者無法自理生活、需他人長期照護，死亡風險也隨之提高。因此，骨質疏鬆治療強調及早保留骨本、及早察覺風險並介入，而不是等到骨折才啟動治療。不過也觀察到高風險族群主動進行骨密度檢查意願普遍不高，不少患者在骨折後才首次接受骨密度評估，錯失預防黃金期。

相較之下，幾乎每位牙科患者就醫時都會拍攝PANO影像，通常也不只拍攝一次。劉淑韻醫生說明，早期研究已發現，下顎骨皮質的厚度與形態與全身骨密度之間存在穩定相關性。相關研究也持續拓展，2023年就有一篇綜論文獻進一步指出，牙醫不依賴人工智能、以人工判讀PANO影像，在骨質疏鬆風險篩查上的準確度可達約85%；若再搭配AI輔助分析，觀察到準確度與一致性呈現上升趨勢。