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健康
出版：2026-May-12 17:30
更新：2026-May-12 17:30

骨質疏鬆無聲無息！牙醫：牙科X光片非診斷工具 但可透露早期警號

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劉淑韻醫生強調，牙科PANO影像不能用來診斷骨質疏鬆，也不應由牙醫直接下診斷，但仍可作為早期風險提醒，協助牙醫辨識可能需要轉介至家醫科、內科或骨科進一步評估的族群。

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在高齡化社會趨勢下，骨質疏鬆症已成為影響長者健康與生活質素的隱憂之一，且患者在早期可能無明顯症狀，直到跌倒、撞傷等造成骨折後才就醫檢查，導致延誤治療。劉淑韻牙醫指出，除了傳統檢查工具外，日常牙科使用的全景X光片(Panoramic radiograph, PANO)可觀察到下顎骨皮質的變化，亦有研究顯示與全身性骨質疏鬆風險相關，牙醫可藉此提醒患者留意可能的早期警號。

骨質疏鬆高風險群多未主動做骨密度檢查　牙科全景片相對普及

劉淑韻醫生指出，骨質疏鬆帶來的脊椎壓迫性骨折，常見導致慢性疼痛與活動受限，其中髖部骨折更可能導致患者無法自理生活、需他人長期照護，死亡風險也隨之提高。因此，骨質疏鬆治療強調及早保留骨本、及早察覺風險並介入，而不是等到骨折才啟動治療。不過也觀察到高風險族群主動進行骨密度檢查意願普遍不高，不少患者在骨折後才首次接受骨密度評估，錯失預防黃金期。

相較之下，幾乎每位牙科患者就醫時都會拍攝PANO影像，通常也不只拍攝一次。劉淑韻醫生說明，早期研究已發現，下顎骨皮質的厚度與形態與全身骨密度之間存在穩定相關性。相關研究也持續拓展，2023年就有一篇綜論文獻進一步指出，牙醫不依賴人工智能、以人工判讀PANO影像，在骨質疏鬆風險篩查上的準確度可達約85%；若再搭配AI輔助分析，觀察到準確度與一致性呈現上升趨勢。

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PANO影像如何反映骨質變化？牙醫2點解析

劉淑韻醫生解釋，在臨床判讀上，牙醫可從2個面向觀察骨質變化：

  1. 下顎骨皮質(Mandibular Cortex)的形態變化：

  • MCI分級系統：皮質骨邊緣從厚實、光滑且連續(C1)，到內側表面開始出現半月形侵蝕(C2)，再到明顯變薄、出現大量孔洞甚至斷裂(C3)，代表骨質流失程度和全身性骨質疏鬆風險極高逐步提高。

  • 頦孔下方的皮質骨厚度(MCW)：若低於3毫米同樣為重要警號，醫生可評估是否需協助轉診。

  1. 骨小樑結構：若觀察發現結構呈現稀疏、鬆散，也可能反映骨質出現變化。

不過劉淑韻醫生也強調，目前骨質疏鬆以雙能量X光吸收儀(DXA)為主要診斷工具，牙科PANO影像不能用來診斷骨質疏鬆，也不應由牙醫直接下診斷，但仍可作為早期風險提醒，協助牙醫辨識可能需要轉介至家庭醫學科、內科或骨科進一步評估的族群。

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牙科患者多須定期覆診 醫助辨識可能警號護健康

劉淑韻醫生也提到，部分骨質疏鬆治療可能影響骨頭修復能力，進而增加牙科治療難度，因此從PANO影像觀察骨質變化，對牙醫而言也具有重要意義。

同時劉淑韻醫生指出，從洗牙、補牙到後續定期覆診，牙科患者多數都須長期追蹤，透過既有的牙科影像，牙醫也能留意可能的健康風險，對這些一路陪伴的患者也是一種守護。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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