洗煲後「肩膀不舉」劇痛難眠 檢查驚見肩袖肌腱破裂

今年65歲的阿嬌姨，近年卸下工作重擔，準備享受退休生活。但某次洗煲時，她的肩膀突然一陣痠痛襲來，隨後右手便無法舉起。原本以為只是過度勞累，嘗試貼藥布、推拿後，卻疼痛加劇，甚至徹夜難眠。後來前往仁愛長庚合作聯盟醫院骨科門診，由葉文凌教授安排磁力共振檢查，才確認為「右肩肩袖肌破裂」，接受了關節鏡雙排縫合手術後，才緩解了疼痛問題。

三成 60 歲以上人士恐有肩袖肌破裂 代償機制失靈是警號 仁愛長庚合作聯盟醫院骨科教授葉文凌指出，肩袖肌是肩膀上端，由脊上肌、脊下肌、肩胛下肌和小圓肌組成的共同肌腱，主要負責支撐肩膀抬起與擺動，穩定關節與抬手動作。但隨著年齡增長，肌腱會逐漸退化，統計顯示，60歲以上長者，約有三成可能出現無症狀的肩袖肌破裂，不少人即使已有結構受損，也未必察覺。但一旦因扭傷、外力或過度勞動引起發炎，疼痛便會加劇，甚至導致肌腱進一步破壞。

治療對策因人而異 手術後復健決定關節功能 針對肩袖肌破裂的治療，葉文凌教授說明，醫生會根據破裂程度，選擇合適治療方案。若破裂小於1公分，通常可採取增生治療或物理治療等保守療法；若破裂範圍達1至3公分，則建議進行縫合手術。不過，肩袖肌破裂問題，本質上與組織老化有關，即使接受治療，後續的復健仍是影響恢復的重要關鍵。

避開洗鍋、提重物等傷肩禁忌 遠離肩袖肌受傷風險 葉文凌教授提醒，在日常生活中，應避免重複快速刷洗鍋具，或是做出猛然提起重物等高強度動作，以降低肌腱受傷風險。另外，許多人常將肩膀疼痛誤認為單純痠痛，若感到肩膀活動受限、夜間疼痛影響睡眠，應盡快尋求骨科醫生診斷，以免增加治療難度與負擔。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】