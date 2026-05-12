單邊耳塞 或早期鼻咽癌

若突然感到耳朵有悶塞感，多半是感冒或氣壓變化引起咽鼓管腫脹所致。如症狀持續，且屬單側耳塞、耳鳴、聽力突降、耳痛或持續不適，就可能是鼻咽癌的早期症狀。腫瘤科專科醫生岑翠瑜指，鼻咽癌早期症狀或類似長期鼻敏感或慢性鼻炎，提醒出現單邊鼻塞、鼻涕或痰中偶有血絲、單邊耳鳴、耳塞及頸部出現腫塊時，都應盡早求醫。 誤為耳水不平衡 鼻咽癌早期症狀不明顯，也常被誤會為耳水不平衡或普通的鼻敏感發作。岑翠瑜解釋，單邊耳塞可以由暫時性耳咽管功能不良引起，包括耳垢堵塞、急性中耳炎或上呼吸道感染等，大部分患者都是因頸部硬塊、鼻塞及流鼻血才察覺有異；因單邊耳塞或耳鳴而求醫者則相對較少，約只有一至兩成。

由鼻咽癌引起的耳塞特徵如下： ‧單側耳塞持續，反覆感覺有水聲或聽力下降，無明顯痛感； ‧單側鼻塞、鼻涕或痰中帶血絲； ‧中耳積液； ‧持續頭痛。 如出現上述症狀，並懷疑患病時，醫生一般會轉介至耳鼻喉科就醫，檢查中耳積水、耳垢，有無明顯腫塊或異常，再安排鼻咽鏡檢查、磁力共振等進一步檢查。如果確診為中晚期鼻咽癌，則會安排正電子掃描了解是否有轉移到肺部、骨頭和肝臟。另外患者也須抽血驗EB病毒的DNA水平，幫助醫生分期及監察治療的進度。

中年男性高危 岑翠瑜指，鼻咽癌又有「廣東瘤」的別名，是因癌症多發生在南中國、香港及部分東南亞族群，其他高危因素也包括家族病史、長期進食醃製食品(如鹹魚、臘腸、鹹菜等)、EB病毒感染及吸煙等，30至60歲男性患病風險也略高。 未轉移可做根治性治療 治療上，如屬初期(一至二期)一般會以根治性電療為主，並配合強度調控放射治療(IMRT)，集中能量以減低對周邊正常組織的傷害，大部分患者毋須接受化療，5年痊癒率可達八至九成。 就未轉移的局部晚期，則會同步進行放化療，並在治療前配合誘導化療，及於治療後進行鞏固化療，減低未來復發及遠處轉移風險；而針對復發或轉移性鼻咽癌，傳統上會以全身性化療為主，目標為控制腫瘤、延長存活期及紓緩症狀，亦會按情況加入局部電療作症狀緩解。岑翠瑜指，傳統治療上仍有明顯局限，包括無惡化生存期只有數月至一年、副作用嚴重及現抗藥性等。

化療結合免疫治療 近年醫學界開始推動在復發或轉移性鼻咽癌患者接受一線化療時加入免疫治療，以延長無惡化生存期。多個大型研究也顯示，聯合免疫治療後整體腫瘤縮小比例比單用化療提高約10至14個百分點，延長整體生存期，另外亦可維持病人的基本生活質素。 雖然如此，免疫治療仍有其副作用，包括免疫性肺炎、腸胃症狀、甲狀腺功能亢進或減退等，多屬輕至中度，一般可用抑制免疫系統藥物或類固醇控制。岑翠瑜提醒，雖然副作用出現的風險較微，但如接受免疫治療後如出現任何症狀，也應盡早與醫生商討，避免延誤治療。